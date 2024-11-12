Bikerguard предлагает оснащать мотошлемы мини-дворником

Казалось бы, как еще можно усовершенствовать мотоциклетный шлем? Улучшить его аэродинамику? Сделать изящнее, легче и прочнее за счет новых материалов? Все это уже есть, однако фантазия инженеров и дизайнеров не знает границ.

Словенский стартап Bikerguard предложил усовершенствовать визор мотошлема, оснастив его дворником. Дворник приводится в движение спрятанным внутри корпуса крошечным электродвигателем, который не мешает поднимать стекло визора. Bikerguard может включаться как нажатием кнопки на установленном на руле контроллере, так и по заранее заданному циклу с интервалами 10 и 15 секунд. Устройство легко снимается и хранится в удобном переносном чехле.

Заряда встроенного аккумулятора хватает (в зависимости от режима) на 5 — 15 часов работы. У Bikerguard трехлетняя гарантия, он совместим с большинством шлемов и водонепроницаем. В базовый комплект поставки входит дополнительная щетка. Цена байк-дворника $430.Источник — Bikerguard