 

Bikerguard предлагает оснащать мотошлемы мини-дворником

12.11.2024, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Казалось бы, как еще можно усовершенствовать мотоциклетный шлем? Улучшить его аэродинамику? Сделать изящнее, легче и прочнее за счет новых материалов? Все это уже есть, однако фантазия инженеров и дизайнеров не знает границ.

Словенский стартап Bikerguard предложил усовершенствовать визор мотошлема, оснастив его дворником. Дворник приводится в движение спрятанным внутри корпуса крошечным электродвигателем, который не мешает поднимать стекло визора. Bikerguard может включаться как нажатием кнопки на установленном на руле контроллере, так и по заранее заданному циклу с интервалами 10 и 15 секунд. Устройство легко снимается и хранится в удобном переносном чехле.

Заряда встроенного аккумулятора хватает (в зависимости от режима) на 5 — 15 часов работы. У Bikerguard трехлетняя гарантия, он совместим с большинством шлемов и водонепроницаем. В базовый комплект поставки входит дополнительная щетка. Цена байк-дворника $430.Источник &#8212 Bikerguard


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Эндокринолог развеяла миф о связи сладостей с диабетом

12.11 / Выяснили главную причину недугов печени

12.11 / Влияние стресса на здоровье глаз

12.11 / Очки AirCaps подскажут людям с нарушениями слуха, о чем говорят окружающие

12.11 / Махачкала и Амстердам станут городами-побратимами

12.11 / Ксения Собчак прокомментировала слухи о муже и актрисе

12.11 / Алла Борисовна пообщалась с поклонниками

12.11 / Александр Энберт подарил жене великолепный дом

12.11 / Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева

12.11 / Биоактивные добавки с омега-3 и омега-6 снижают риск 19 видов рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика