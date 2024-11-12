 

Махачкала и Амстердам станут городами-побратимами

12.11.2024, 11:33, Разное
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Мэрия Махачкалы направила Амстердаму предложение стать городами-побратимами.

Как отмечают чиновники, голландцы должны принять предложение в самое ближайшее время, поскольку между этими населёнными пунктами «оказалось намного больше общего, чем представлялось раньше».

– Честно говоря, про Амстердам мы раньше знали в основном из одноименной песни группы «Крематорий» и были об этом городе невысокого мнения, – рассказал источник в администрации. – Теперь есть веский повод пересмотреть отношения и поднять их до наивысшего уровня. Надеемся, что амстердамцы и амстердамки с аналогичным гневом относятся и к содомитам – это хорошо бы сочеталось с развёрнутой у нас в стране борьбой за традиционные ценности.

Когда предложение будет принято, Махачкала может объявить Армена Григоряна персоной нон-грата в качестве «первого шага на дороге большой дружбы», добавили в мэрии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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