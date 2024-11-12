 

Герцог на конференции еврейских общин Северной Америки – “Свободный мир должен дать отпор варварству”

12.11.2024, 11:15, Новости дня
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Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на ежегодной конференции федерации еврейских общин Северной Америки, которая проходит в Вашингтоне. Израильский политик призвал сделать все возможное для возвращения заложников, захваченных террористами ХАМАСа.

Напомнив, что 101 заложник, среди которых женщины и дети, уже более 400 дней удерживаются террористической группировкой, он призвал лидеров американской еврейской общины к борьбе за их возвращение. “Если мы потерпим в этом неудачу, кровавая рана останется на поколения”, – заявил Герцог.

Коснулся израильский лидер и всплеска антисемитизма в мире. “Ужасающие сцены в Амстердаме, свидетелями которых мы стали на днях, когда в самом центре Европы евреи бегут от преследователей, спасая свою жизнь, напоминают о вещах, которые мы надеялись никогда не увидеть”, – заявил политик.

Герцог отметил, что этот антисемитизм подпитывается иранским режимом, стремящимся к обладанию ядерной бомбой и открыто призывающим к уничтожению еврейского государства. Он назвал Иран “империей зла”, которая имеет множество агентов по всему миру и активно использует социальные сети.

“Израиль постепенно меняет баланс сил в борьбе с Ираном и его сателлитами. Стоя на этой трибуне в Вашингтоне, я призываю свободный мир дать мощный отпор варварству – сообща и бесстрашно, вместе с нашими союзниками, главный из которых – США”, – подвел итог президент.


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