Ксения Собчак прокомментировала слухи о муже и актрисе

С начала отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова множество скептиков высказывались о их совместной жизни. Однако с течением времени звездная пара подтвердила, что у них все в порядке.

Недавно Собчак отпраздновала свой день рождения, и в это время в СМИ появились новые слухи о трудностях в ее браке. Говорили, что Собчак и Богомолов лишь притворяются счастливыми супругами, а на самом деле режиссер увлекся актрисой Софьей Синицыной.

Сама Собчак предпочитает не комментировать эти слухи. Она лаконично заявила, что не читает желтую прессу и не обращает внимания на сплетни о своей семейной жизни. Ксения Анатольевна четко выразила, что у них с супругом очень теплые и счастливые отношения.

«Отношения всегда меняются, но у нас очень теплые отношения», — отметила она.