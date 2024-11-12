 

Ксения Собчак прокомментировала слухи о муже и актрисе

12.11.2024, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова множество скептиков высказывались о их совместной жизни. Однако с течением времени звездная пара подтвердила, что у них все в порядке.

Недавно Собчак отпраздновала свой день рождения, и в это время в СМИ появились новые слухи о трудностях в ее браке. Говорили, что Собчак и Богомолов лишь притворяются счастливыми супругами, а на самом деле режиссер увлекся актрисой Софьей Синицыной.

Сама Собчак предпочитает не комментировать эти слухи. Она лаконично заявила, что не читает желтую прессу и не обращает внимания на сплетни о своей семейной жизни. Ксения Анатольевна четко выразила, что у них с супругом очень теплые и счастливые отношения.

«Отношения всегда меняются, но у нас очень теплые отношения», — отметила она.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Алла Борисовна пообщалась с поклонниками

12.11 / Александр Энберт подарил жене великолепный дом

12.11 / Биоактивные добавки с омега-3 и омега-6 снижают риск 19 видов рака

12.11 / Москвичи смогут оплатить проезд на лифте по карте «Тройка» уже в 2025 году

12.11 / Адвокат Добровинский раскрыл детали коллекции Пугачевой

12.11 / Филипп Киркоров признался о трудностях с Аллой-Викторией

12.11 / Средняя стоимость ПК в России снизилась на 16%

12.11 / Мнение «аналитика»: О дерзком ударе России на Восточном фланге… Снова «За три дня»?

12.11 / Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон

12.11 / Мнение: Дурной вкус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика