 

Алла Борисовна пообщалась с поклонниками

12.11.2024, 10:40, Разное
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Алла Пугачева, после своего переезда за границу, активно путешествовала и часто меняла местоположение. Недавно стало известно, что Примадонна в данный момент находится на Кипре, где у неё есть собственная недвижимость.

Эта информация была подтверждена блогером и бизнесвумен Викторией Залесской, являющейся поклонницей творчества Аллы Борисовны. Она рассказала, что случайно встретила певицу на одной из улиц во время прогулки. Виктория с энтузиазмом делилась, что была приятно удивлена, и подошла к Алле Борисовне для совместного снимка.

К её удивлению, Пугачева, находившаяся в коротких шортах, отреагировала дружелюбно, с радостью согласилась на фото и даже поделилась с Викторией и её спутником информацией о местных достопримечательностях.

Следует напомнить, что Алла Пугачева продаёт бриллианты, которые предназначены для её внучки.


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