 

Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева

12.11.2024, 10:35, Новости дня
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Первое происшествие случилось в субботу, когда 75-летний артист почувствовал себя плохо в своей квартире на Саввинской набережной. В результате падения он получил травму головы, однако, несмотря на настоятельные рекомендации врачей, Николаев решил остаться дома и не стал поступать в больницу.

Тем не менее, во воскресенье ситуация ухудшилась. Юрий Николаев вновь потерял сознание, и его состояние вызывало серьезные опасения. Племянница Ольга, заметив ухудшение самочувствия дяди, приняла решение вызвать скорую помощь. На этот раз телеведущий согласился на госпитализацию и был доставлен в медицинское учреждение в сопровождении своей жены.

Важно отметить, что в последние годы здоровье Юрия Николаева оставляет желать лучшего. Он страдает от сердечно-сосудочных заболеваний, которые требуют постоянного внимания и контроля со стороны врачей. Эти проблемы со здоровьем могут быть одной из причин его недомоганий и обмороков.

Состояние Николаева вызывает беспокойство у его поклонников и коллег по цеху. Многие из них выразили поддержку и пожелали ему скорейшего выздоровления. Телеведущий славится своим оптимизмом и жизненной энергией, и его фанаты надеются на быстрое восстановление.


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