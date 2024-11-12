 

Биоактивные добавки с омега-3 и омега-6 снижают риск 19 видов рака

12.11.2024, 10:05, Разное
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Недавнее исследование Университета Джорджии в США выявило связь между потреблением полезных жиров омега-3 и омега-6 и снижением риска определенных видов рака.

Речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК) — «полезных жирах», содержащихся в растениях, рыбе и водорослях (омега-3) и в растительных маслах, орехах и семенах (омега-6).

В исследовании использовались данные 258138 участников, занесенных в Биобанк Великобритании. Их средний возраст — 56,4 года, период наблюдения составил около 13 лет. Ученые хотели понять связь между уровнем омега-3 и омега-6 в плазме их крови и частотой возникновения наиболее распространенных видов рака.

Выяснилось, что при повышенном уровне омега-3 реже диагностировались 5 из 19 видов рака, включая рак толстой кишки, желудка и легких. У участников с повышенным уровнем омега-6 реже диагностировали 14 видов рака из 19, включая рак мозга, мочевого пузыря и злокачественную меланому.

Официальных рекомендаций исследователи не дают. Однако большинство американских диетологов рекомендуют еженедельно съедать 230 г жирной рыбы, а для пополнения запасов омега-6 — разнообразить свой ежедневный рацион 17 граммами орехов и семян у мужчин и 12 граммами — у женщин в возрасте от 19 до 50 лет.

Однако следует упомянуть об очевидных ограничениях проводимого исследования, поскольку в нем участвовали преимущественно люди белой этнической принадлежности. Следовательно, какие-либо рекомендации по их результатам к людям иных этнических групп неприменимы.Источник &#8212 UGA


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