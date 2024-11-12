Москвичи смогут оплатить проезд на лифте по карте «Тройка» уже в 2025 году

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы расширил возможности карты «Тройка» с 2025 года. Теперь её можно будет использовать для оплаты проезда в лифтах, расположенных в жилых и офисных зданиях.

Плата за проезд на лифте введена распоряжением департамента гражданского строительства города Москвы по просьбе комиссии по лифтам общественного совета при Минстрое. По мере обновления лифтового парка кабины будут оборудовать терминалами оплаты, как в общественном транспорте.

Оплате подлежит только подъём на лифте. Стоимость проезда (пересечения межэтажного перекрытия) составляет за каждые 100 кг веса в кабине: 10 рублей на пассажирском лифте и 20 рублей на грузовом соответственно. Сохранены льготы пенсионеров и социально-незащищенных граждан, муниципальных и государственных служащих, включая лиц, пользующихся правом бесплатного проезда по платным дорогам. За порядком в кабинах лифта будет следить искусственный интеллект. В подозрительных и спорных случаях кабина окажется заблокирована между этажами до приезда контролёров.

– Пенсионерам и иным льготникам нельзя проезжать по несколько человек одновременно. Не приложивший льготную карту пассажир будет оштрафован за неоплаченный проезд. В случае, если гражданин застрянет в лифте, плата за несостоявшийся подъём возвращается в течение 30 рабочих дней, но пассажира штрафуют за неправильную парковку кабины, – разъяснили в мэрии.

Выход пассажира на чужом этаже решили приравнять к обгону. Кроме того, при проезде по одной карте одновременно на нескольких лифтах её внесут в чёрный список. Дети весом до 50 кг смогут пользоваться лифтами полностью бесплатно по карте «Москвёнок».

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