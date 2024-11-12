Адвокат Добровинский раскрыл детали коллекции Пугачевой

Этой осенью Алла Пугачева пыталась вывезти свою антикварную коллекцию за пределы России. Однако из-за проблем с документами ценности были задержаны на таможне.

Эксперты оценили коллекцию в сотни миллионов рублей. Позже выяснилось, что большинство произведений искусства на самом деле являются копиями. Адвокат и опытный коллекционер Александр Добровинский в эфире программы «Новые русские сенсации» сообщил, что подавляющее число предметов из коллекции Пугачевой представляют собой реплики.

Например, картина Доминико Пулиго, находящаяся в замке Пугачевой, в оригинале стоит около 2 миллионов долларов, в то время как её копия оценивается всего в 25 тысяч рублей. Схожая ситуация с работой Яна ван Гойена: оригинал стоит 500 тысяч долларов, а копия — всего 10 тысяч рублей. Добровинский отметил, что обе картины находятся в личной коллекции Пугачевой именно в виде копий.