Мнение:

Дурной вкус – это не только чашки с пошлыми надписями “Лучший из Денисов”, “Лучшая дочь самых лучших родителей” и т.д., но и вот такое . Даже особенно.

Эффект это имеет обратный от задуманного: никому не хочется получать такие регалии, хочется отойти в сторону и стряхнуть как голубиный помет. Но нет.

И это не умственная отсталость, как может показаться, а те же самые пограничные баги, о которых мы говорим, то есть отсутствие уважение к себе и другим – слияние границ.

Какие баги, объясните?