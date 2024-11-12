Мнение: Письмо: “Древнегреческий бог, падший ангел”

Типичная история быстрого падения в яму дисбаланса.

happyfox_555

Здравствуйте , уважаемая Эволюция!

Пишу вам первый раз, надеюсь на разбор.

С П. познакомились в спорт зале. Я занималась, он в перерыве подошел и спросил про мои упражнения, немного пообщались, уточнил когда я прихожу в зал, я спросила когда он в зале.

Через несколько дней я пришла вечером в зал, надеясь его увидеть. Он был там. Пока тренировалась, он подходил, немного болтали. В тот момент мне было легко, общение клеилось.

П., высокий, красивый, спортивный. Ему 30, мне 41. Он оставил свою прежнюю сферу работы, полгода назад пошел в моделинг, раскручивает блог, рилсы набирают десятки тысяч просмотров. Много подписчиц . На фотографиях он еще лучше чем в жизни, невероятно красивый, в общении показался очень тонким и деликатным. Чем еще занимается – не знаю. С финансами непонятно.

Я- в кризисе 40ка, после 8 лет отношений с мужчиной, с которым жили вместе и расстались, но до нас пока держат общие дела, которые нужно закрыть.

Детей нет. Имущества нет. С финансами проблемы. После расставания с бывшим ощущение, что жизнь катком по мне катается. В прошлом году лечилась от депрессии.

Имидж хромает: проблемы с кожей на фоне отмены КОК, и стиль сейчас не очень. Никогда не была красивой, но бываю симпатичная, высокая, стройная.

Я мечтала стать актрисой, мечту осуществила в 28 лет сменив профессию, но через несколько лет после выпуска из театрального, выгорела двигаясь за мечтой, ничего особо не достигнув на поприще актерской карьеры.

После недорасставания с бывшим за 2 года было всего двое мужчин, с которыми я быстро улетела в аддикцию и слилась.

(Разница ОЗ не в пользу автора, причем существенно, ведь там, где у него преимущество, в сфере имиджа, у нее провал из-за возраста. То есть будь она его красивей, разница в возрасте была бы нивелирована, а здесь она удвоена. В других сферах у нее тоже нет преимущества. То есть прогноз сразу плохой для автора. Единственный вариант улучшить прогноз – держаться в границах, и если у парня границы окажутся похуже, СЗ автора будет медленно, но расти)

Возвращаясь к П. – после тренировки он пригласил меня прогуляться. Я чувствовала себя с ним спокойно, в общении была комфортна- старалась не спорить, не учительствовать. Говорили о разном, больше светские разговоры, но он много рассказывал и о себе, общение было приятным.

Когда проходили мимо любимого места П., он спросил хочу ли зайти (возможно это были мои щипцы), я хотела. Посидели, проговорили еще пару часов- он рассказывал о себе, как пришел в моделинг, какие отношения с целями, через какой кризис проходит в 29 лет, очень много говорил о своем внутреннем мире. Я тоже рассказывала про себя, больше про то как пришла в актерство, истории со съемок и тд. Было видно, что ему нравится общение, мне -само собой.

(Парень увлечен своим блогом и моделингом. Автор интересна ему как человек, имеющий актерское образование и какой-то опыт. Мужчины-модели вообще любят дружить с женщинами постарше. Как думаете, почему?)

Но дальше начался треш. Я начала залипать на нем: все мысли были о нем, хотела его безумно. Влюбилась с первого общения получается.

(Ну вот все и закончилось, не начавшись. Если автор, едва познакомившись с человеком, не перейдя в формат романтического общения, не обменявшись с ним знаками симпатии и шагами к близости, уже динамично растит, поливает и удобряет его фигуру в качестве любовника, значит ей придется включить паровоз, открыть черный чемоданчик, подключить доильный аппарат и начать дотягивать их отношения в реале до картины в своем поле, где она его безумно хочет, где она залипла и они – пара. Альтернативный вариант: заметив, что картина в поле многократно опережает реальность, уменьшить фигуру, сняв корону, и вернуть локус в границы. Как уменьшить фигуру?)

Через день прилетела на вечернюю тренировку, он был там.

Когда общались в зале, сказала что открыла для себя спа, и что собираюсь пойти туда сегодня. Очень подробно рассказала, и как я купальник взяла, и как там классно, и про кайфовые ощущения после тренировки в сауне. В конце тренировки еще раз уточнила придет ли, он пришел.

(Но автор не собирается менять картину в поле. Она пошла по пути – дотянуть реальность до своей иллюзии. Для начала потянула мужчину туда, где они будут обнажены, чтобы сократить физическую дистанцию)

В спа пробыли недолго, говорили о музыке, о разных языках, П. иронизировал про светские разговоры в сауне.

(Герой давал ей понять, что их общение, светское, приятельское, не предполагает обнаженных тел и выглядит довольно глупо)

После П. хотел проводить меня до остановки, но я предложила ему зайти в кафе, выпить горячего после спа. Согласился.

Я взяла чай, заплатил П., подумала , что зря и надо было ей заплатить за себя и за него.

(За себя, за него – лишнее, хотя то, что платил он, еще хуже. В целом же разницы особой нет, кто платил, главное – о чем она собиралась говорить в кафе с ним. Разговор должен был быть полезным обоим, о каком-то деле, поскольку только это соответствует формату их общения)

В кафе наше общение по какой то причине стало менее комфортным. Я больше молчала, спрашивала и слушала, что говорил П. Мы общались, но был П. был почему то отстранен в этот раз. Может я ему не понравилась без мейкапа…

После пошли на остановку. Я хотела попрощаться, и как-то у меня непонятно все и смазано получилось. То ли это я вытащила щипцами, то ли его инициатива.

П. меня поцеловал. Целовал он меня страстно, у меня сразу крышу унесло. На контрасте с вялым общением в кафе, это было полной неожиданностью.

(Сложно сказать, какой был мотив у героя. Может быть он не против из дружеского формата перейти в сексуальный, без романтического, может быть считает поцелуи частью дружеского флирта. Дальше мы увидим, что скорее второе, но это не так уж важно)

После встречи я скинула ссылку П. на фильм, где я снималась, как он просил ( ну или я щипцами протолкнула).

А так же разные ссылки на актерские кастинги, П. говорил в беседе, что быть актером даже не мечтает , но если вдруг получится, то это выше его мечты. Я поделилась, с чего можно начать.

(Автор старается быть полезной и это хорошо. Но, если вы помните главное правило общения в границах: общение должно быть одинаково полезно вам обоим. Вы помогаете человеку, а он помогает вам, то есть вы о чем-то спрашиваете его, а не только отвечаете на его запросы. У автора же пока получается, что она помогает мужчине с полезными материалами, а ей в ответ нужны его поцелуи и сексуальное внимание. Понятно, чем это чревато?)

Я: Куча ссылок на группы с кастингами

П:23:43

Спасибо 👏👏

П: 23:44

И да. Как же я рад, что все-таки вытащил себя сегодня из дома на тренировку)

Я: О май))

Я: У меня слов нет ))

Я: Вот мне кажется это идеально , реклама тоже ссылка на группу с кастингами

Он ничего не ответил и весь следующий день молчал. Я написала сама

Я: 22:31

Привет)

П: в 23:22]

Здравствуй) А я как раз сажусь смотреть кино с твоим участием)

Я: 23:31

Оу) всегда очень волнительно , когда из знакомых кто-то смотрит

Интересно будет твое мнение , как оно тебе )

П: 23:31

И да, вот этот ребус. Разбора не жду, но если поделишься любопытным наблюдением, буду рад)

На встрече я упоминала , что знаю про одну эзотерическую систему, спросила может ли он прислать мне свою карту и что если интересно, что то подскажу.

Я: 09:57

Да, конечно) нужно немного погрузиться в это

Я: 09:57

Но хорошая новость, ты не [название ] 😁

П: 11:35]

Вот это интрига! А сайт сказал, что [название]🤷‍♂️

Я: 13:13

Ты [название]

П: 13:25]

Ладно, я всё равно не разбираюсь ☺️

Я: куча аудио с разбором

П: прислал эмоциональное аудио с благодарностью, сказал что только мама ему столько внимания уделяла , и что я выдала целая лекция, хотя изначально говорила что знает по верхам и он уже успел полы помыть, пока слушал.

Сказал, что ему нравится слушать мой голос.

(Она “мечет корм”, старается приносить ему пользу, а он в обмен говорит какие-то добрые слова, про маму – от души, а про то, как ему нравится слушать ее голос – максимум, что он может сказать про симпатию, которой она ждет. Вот этого надо избегать, нельзя обменивать свои вложения на симпатию, иначе ваша щедрость превращается в щипцы и слив. Понятно как превращается?)

Мне была очень приятна его реакция.

О чем я ему сразу отправила голосовое, параллельно открыв решето по поводу того, что еще знакомой на работе сразу разбор сделала и как мне это нравится. И какая я молодец.

(Она пытается завуалировать свой слив, давая понять, что ей приятно все это делать. Ну и преувеличивает его ответные шары, максимально сдержанные по факту)

П: Ты сегодня пойдешь в зал?

Я: Не, я работаю сегодня до поздна

Я:Ммм) спасибо, мне приятно очень ( на его комплимент моему голосу)

Я: видео в образе роли

Примерно так 😅

П: Ух тыыыыы 🤭👏

П:,Это что за роль?)

Я: Роль [такая то] 😁

П: Вау)

Я наговорила аудио про свою работу, размышления о своей работе и жалобы с запросом на поддержку .

П. ответил на это только на следующий день

П: 16:05

Привет! Как всё прошло? Хватило сил уйти?)

Я: 18:21

Привет) ахах, вчера по сравнению с сегодняшним днем было лайт)

Сегодня я как будто целый день отпахала в зале, на зато на кураже 😁 все таки, играть это такой кайф, особенно когда попадаешь в «поток»

Я: 18:22

Как твой день?

П: 18:36

Даже немножко тебе завидую 🤭

П: 18:36

Я весь день вожусь с роликом

П: 18:37

Вот никак не могу вытолкать себя в зал

Я: 18:43

Оу) какая история?

Я:18:43

А надо ?😁

Я:18:43

Ты решил добить до 7 дней в неделю ?

П19:12

на этой неделе два дня пропустил) у меня ж два адреналиновых канала 😄

П 19:12

без истории: из бэков с фотосессии

Я 19:56

Да)) а я пожалела , что форму не взяла с собой, сходила бы сейчас , тело требует

П 19:57

Интересно ) скинешь фото?

(Скинуть фото она его попросила, наверное, и он скинул, опечатка)

Я ( после шока) 20:35

Что ты вообще в России делаешь?

П: 20:36

А где мне быть?)

Я: 20:37

Ты должен быть уже давно на обложках мировых журналах и по подиуму в Милане как минимум ходить

Я: 20:37

Прости за высокопарность

(Это не высокопарность, это слив со свистом. Мало того, что чрезмерный, не соответствующий их формату, неприличный восторг. Так еще из позиции высокого жюри, как будто автор разбирается и может решать, кто должен ходить по подиуму в столице моды и быть на обложках. Будь это просто личный восторг, слив был бы намного меньше. Понятно почему?)

П: 20:37

Звучит жутко приятно 😊

Я: 00:19

😇 😇

На следующее утро я написала П. :

Честно говоря, меня твои фото оглушили просто вчера. Ты там как древнегреческий бог, падший ангел, читаются отсылки к фильму с моим любимым актером и еще огромное количество смыслов . Ты невероятно прекрасен ♥️

Блин, это может быть опасно для меня

П: 12:27

Не могу перестать улыбаться 🤭

П: 12:27

Почему опасно?

Я: 14:25]

Бабочки в животе и все такое)

П:

Вау! И это от фоток?? Похоже, та самая магия пленочной фотографии)

Я промолчала, подумала, что он издевается и делает шаг назад. Что это позор с моей стороны так писать ему. И что мне надо отстать.

(Не понятно, чего она ждала в ответ. Когда она выступала от лица мирового жюри, ему это было лестно, хоть и неловко за нее. Но когда оказалось, что все это – всего лишь бабочки в ее животе, ситуация превратилась в унылые щипцы. И он намекнул, что так сильно распаляться от его фоток – абсурд)

Я поехала после работы в зал, хотела спокойно позаниматься, думала время позднее и его не будет. Мне надо было выпустить пар.

После часа тренировки в зале, слезаю с тренажера, поднимаю глаза и вижу П.

Неожиданно. Оказалось, он тоже после работы приехал. Я в шоке.

(Возможно он тоже надеялся позаниматься без нее. Ведь теперь каждый поход в зал для него чреват встречей с ней и обязанностью поговорить, проводить, поцеловать)

П. вел себя приветливо, только смотрел странно. Мы позанимались, периодически подходил , немного болтали, старался коснуться меня. Я была рада, но виду не подавала и его не касалась.

Еще был такой момент, когда П. меня хотел прямо в зале поцеловать, но я не далась.

Сказала ему, давай после зала, люди смотрят. П. удивился, думаю ему было неприятно.

(Удивился, потому что был уверен, что она ждет этого, неприятно было, потому что по сути – подкат с подставой получился)

В зале я будто была не собой- что то выпендривалась, была слишком позитивная , хотела выглядеть независимой. Ему сказала, что из роли не вышла.

После зала П. пошел меня на транспорт провожать . На остановке он почти все время молчал, я тоже молчала или говорила что-то невпопад. П. меня обнимал легко.

Я: Хочешь мне голову опять снести?

П: Мне остановиться?

Я молчу

П: Может голова еще тебе нужна?

Молчу, глупо улыбаюсь.

(Баг Кокетка у нее: делать вид, что он ее соблазняет, а она уклоняется. Причем Кокетка здесь векторная, вместе с Дояркой, потому что она подчеркивает, как она горит и сходит с ума. Зачем автор выбрала такой стиль? Самый проигрышный, учитывая разницу в возрасте)

П. меня поцеловал, но как то без страсти, уже не как в прошлый раз, и я тоже так же, зеркалила его.

Я: Чувствую себя как школьница

Он просто посмеялся.

(Она и сама видит диссонанс между кокетливым поведением и возрастом)

Я: Хочу больше с тобой пообщаться, мне очень нравится ход твоих мыслей, как ты рассуждаешь

Он смеясь: У моих мыслей есть ход .

Помолчал: Мне с тобой тоже очень интересно

Этот момент сильно отличался от первой нашей прогулки по легкости и вовлеченности(( Он был отстраненный (

(Конечно, ведь тогда он общался с интересным ему человеком, а теперь – с влюбленной в него женщиной, в которую он совсем не влюблен, даже наоборот)

После встречи, прислал кружочек, что он мне махал, а я даже в окно не посмотрела.

Я: Блин))

Я: 🙈🙈

Как приехала домой отправила ему голосовые , как мне с ним было приятно сегодня, какой он классный и что жалею, что отказалась целоваться в зале

П. кратко сказал, что ему очень приятно это слышать и пожелал спокойной ночи

Я: И тебе )

Три дня он не писал . На четвертый день я не выдержала и написала сама:

Я: 11:17

Ты не представляешь кого я встретила в зале сегодня 😅 Монашку! В полном одеянии, как в кино . Сначала была в шоке, потом вспомнила, что сегодня Хэллоуин))

Я: 11:17

Привет)

П.: 14:40

кружочек «Это была порно монашка, католическая или православная?»

Я:, 15:50

это была католическая монашка😅

Поэтому я была удивлена, мягко говоря 😅

Я:

Но когда там появились волки и черти 😅

Я:

Все стало очевидно ))

Я: 15:56

Как ты?)

П.: 16:43

Кружочек: А ты в каком была костюме?

Кружочек : рассказал, что гоняет на скейте и ветер промозглый продувает его

Я: 19:15

😅😅 надо было одевать костюм феи ))

Так примерно

Скидываю ему видео, где я в роли феи.

Я: в 19:17

Ты отчаянный 😁

Я:Сегодня в министерстве было 200 детей за день) думаю у меня уровень энергопрокачки увеличился раз в 5 😅

Хорошо, что я поприседала сегодня)))

П. ничего не ответил. Ответил через день где то:

П: 23:00

Какой красивый образ 😊

П: 23:02

Меня в итоге размазало. Вроде не простыл, но упадок сил полнейший + социальная батарейка на нуле( я бы 200 детей точно не потянул!

Я: 00:07

Привет

Понимаю, бывает такое((

Восстанавливайся, выздоравливай 🙏🏻 может это вирус какой то (

Я: на следующий день 14:06

Ты как?

Меня сегодня тоже размазало , совсем( осень походу

В прошлую осень у меня прямо депрессия была, не хочется туда снова

(Он ей – арию жука, она ему тоже в ответ пожаловалась – для симметрии)

П: 18:46

Здравствуй! Я сегодня весь день в гостях у друзей. Они меня прям отогрели ☺️

П: в 18:46

Размазало в плане настроения?

П: 18:47

Я прошлой осенью начал техно слушать — спасло от депрессии 👍

П: 18:47

У тебя какие рецепты?

Я:Класс)) кино, глинтвейн?)

А я работаю весь день, немного раскачалась . Думала в зал, но я опять без формы 😅

Я:в 18:51

Рамштайн помогал хорошо )

Но в том году помог только рецепт на антидепрессанты 🌚))

Я: 18:53

В этом хочется обойтись своими силами

Я: в 19:00

Не знаю, кино, работа , спорт, что там еще ))

Вчера была на актерской читке полного метра, кайф конечно, я оказывается так соскучилась по этой кино движухе))

Он поставил лайк на последнее сообщение и все.

Меня опять крутило, хотела даже написать ему и пригласить в кафе, но удержалась от этого. Но дальше не удержалась.

Через день я поехала вечером в зал, боясь и надеясь встретить его. Хотела вообще мимо пройти и не заметить, но остановилась, поприветствовала

В процессе тренировке он подходил, общались, но чувствовалось напряжение и что его общение тяготит как будто. И одновременно казалось , что был рад, но опять смотрел странно на меня.

Предложил снять меня когда я делала наклоны, после я попросила показать и потом..

Я: удали, а то девушка еще твоя увидит

П: жена

Я: у тебя есть жена?

П: и дочь

Я: и дочь?

П: и внучка

Я: у тебя серьезно есть жена ?

П: нет у меня жены, девушки, детей и внучки

Я молчу , что то начала блеять и хитро улыбалась потом .Позанимались, общение не особо клеилось.

Я: Ты все? Я почти все, подождешь меня ?

Он: конечно

Пока шли к метро , старалась наладить общение, спрашивала его про танцы, диалог как-то пошел развиваться на творческие темы.

И вот тут странное . Разговорились про фильм «Одержимость» .

П: Что ты думаешь по поводу выбора главного героя ? Что он оставил девушку и выбрал музыку?

Я не помню что ответила

П: у тебя был такой выбор ?

Я: бла бла, , мол да , но потом пожалела , и вообще все зависит от людей и от партнера..А у тебя был?

Он: Да

Я: В какой сфере

Он: Я люблю снимать и делать ролики, и это то что я делаю хорошо, мне это важно и тут подошел поезд.

( это был прямой намек и меня тут уже впрямую послали?)

Я его обняла и поцеловала в щеку по приятельски, не став ждать поцелуя которого бы и не было и вошла в вагон.

Корона наверное тут подросла, потому что я чувствовала какую то силу и злорадство .

На следующий день меня начало крутить, на следующий еще сильнее -до слез, до дикого желания. Я не выдержала- записала ему голосовое в ночи, он не прочитал его , я удалила, а утром проснулась и записала снова . Теперь он его прослушал .

Я: П. привет ) у меня есть вопрос, который не дает мне покоя . Мы взрослые люди и я спрошу . Ты мне нравишься и ты так классно целуешься и..Я как-то старалась отстраниться и не думать про это, но у меня не получается. И не знаю, может не правильно отстраняться. В общем, если ли у тебя ко мне симпатия или эмоции, хотел бы ты продолжить и быть не только приятелями , продолжить эту линию ? В общем, вот, спросила уже и спросила, удалять не буду

П: Привет! Я освобожусь и тоже запишу голосовое

Мне стал плохо, меня тошнило, была слабость, чувствовала, что я как будто уменьшаюсь в размере, не было сил.

К вечеру меня немного отпустило, я поехала в зал,настроение поднялось.

И вечером он прислал ответ, в котором тактично сказал, что не испытывает ко мне что я к нему, что у него есть интеллектуальный и физический интерес, и когда я прислала ему ту смс, в которой говорила, что мне будет больно ( это видимо про то, где я писала что он такой красивый и это может быть опасно для меня ) , и он понял что ничего не хочет, что боится близости и тд, не хочет мне сделать больно или как то использовать, и можем просто общаться без физ. контакта если я не против и посмотреть куда это приведет, а если мне это будет тяжело, то нужно оборвать связь, «потому что здоровая психика важнее, чем сладкие поцелуи»

(Жаль, что видя, как он пятится, напрягается и отстраняется, она решила зажать его в угол и попросить у него секс. До этого ее слив был относительно небольшой, неприятный, но она могла бы быстро восстановиться. Но она не смогла остановиться там, ей захотелось слить себя побольше. Причем субъективно она стремилась к облегчению, к опустошению всех надежд, к обнулению той своей картины в поле, где они страстные любовники. Обычно людей мучают их же иллюзии и, чтобы избавиться, они выбирают отрезать своей фигуре голову, ноги, руки, скормить или слить себя. Как получить облегчение без слива? Слив, к слову, не дает никакого облегчения, он просто создает такие разрушения, что человек начинает заниматься ими, ему иногда становится не до любви)

Я на это ответила, мол, ой, как неловко получилось, что я в порядке, все ок, он мне не сделал больно и той смс я имела в виду совершенно другое , но это не важно , что рада, что ему сказала все и он мне, так проще стало.

Ну и все. Послали- иду. Скорее всего меня опять начнет крутить и хочется не слиться в этом состоянии еще сильнее.

Уважаемая Эволюция , как мне теперь лучше вести себя, что бы не сливаться дальше, если мы снова увидимся в зале? Или если он что то ответит?

(Обычно пославшие вас люди сами помогают вам немного восстановиться. Они через время начинают вести себя приветливо, как бы протягивая руку. Если отвечать в меру приветливо, но твердо держать дистанцию, фигура ваша немного восстановится. Встреч с ним нужно избегать, но не шарахаться, обиженно или зло не смотреть, но упаси боже воспринимать комплименты или улыбки как его сожаления о том, что он отказал. Потому что, если ему придется повторить второй раз, что он ничего не хочет, и попросить оставить его в покое, СЗ автора кристаллизуется на отрицательных значениях, и ей придется жить с отвращением к себе. Не только с его отвращением, но и со своим к себе, что намного хуже. Почему так происходит от повторного слива, понимаете?)

И почему меня так крутило , почему отпускало , с чем это связано и как так быстро выросла его фигура для меня ? Где были мои ошибки? Это смс про то, какой он «нереальный и что это может быть опасно для меня» и дальше все наше общение было моими наскоки на него, а он тихо пятился?

(Почему так быстро выросла фигура? Вероятно показалось, что это такой мотиватор-стимулятор-антидепрессант и его фигурой можно воспользоваться без вреда для себя. Но полевые наркотики бывают опасней физических)

Правильно ли я понимаю , что моя планка притязаний сразу была завышена и как тогда можно было «закатать губу» в самом начале знакомства?