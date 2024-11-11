Рупор кремлевской пропаганды: Срок действия паспортов ДНР истекает 1 декабря 2024 года

Напоминание для жителей ДНР.

Срок действия паспортов ДНР истекает 1 декабря 2024 года..

Для получения паспорта гражданина Российской Федерации жителям Донецкой Народной Республики следует обращаться с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в подразделения службы по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике.

МВД ДНР

Когда-то, в самом начале, многие говорили, что паспорта ДНР это пустая бумажка, которая ни на что не влияет.

Но несмотря на это, данный документ 8 лет определял жителей ДНР как граждан непризнанного государства.

А после начала СВО, ценность паспорта ДНР кратно выросла, так как он упрощал получение российского гражданства. Прекрасно помню, как в 2022 году активизировалась тема "Как получить паспорт ДНР", в первую очередь со стороны бывших жителей Украины.

В конечном итоге, уходящий паспорт ДНР сыграл важную роль в становлении ДНР как непризнанного государства, которое готовилось вступить в состав России и в конечном итоге вернулось в родную гавань. Так что вся история с паспортами ДНР и ЛНР была не зря. Сейчас она подходит к концу.

PS. Помнится были люди, которые имели сразу 4 паспорта – СССР, Украины, ДНР и России.

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