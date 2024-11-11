Мнение: Письмо: “Психолог, НЛПист, пикапер”

Кто-то из авторов не замечает свой слив, кто-то, наоборот, придумывает слив на пустом месте.

Слив – это когда вы делаете безответные шаги и вложения. Большие безответные шаги – это слив со свистом. Безответные шаги, когда вам уже дали устный отказ, то есть поставили стену перед вами – это слив под плинтус. Слив чреват разрушением фигуры, ведь вы унижаете себя, пренебрегаете собой, отказваетесь от себя, делая главной в своей жизни чужую фигуру.

Но “безответные шаги и вложения” – это именно безответные. Не нужно лазить в голову человеку и измерять линейкой свою СЗ и градусником “горит или не горит”. Не имеет почти никакого значения искренни шаги и вложения или нет, поэтому Ищейку нужно отключить. Даже если партнер врет вам или делает ложные вложения, КП для ответных шагов и ответных вложений у вас есть. От материального ущерба защищают юридические оформления договоренностей. А от слива – взаимность и симметрия шагов.

scandy_navi

Здравствуйте Эволюция,

Очень надеюсь на разбор письма, и что он поможет мне выйти из той жопы куда я себя сама загнала. У меня нет сил и похоже никакой связи с реальностью, я в аддикции и чувствую, что меня несет в воронку, из которой надо как-то выбраться.

(Автор драматизирует. Воронку мы видели в прошлом письме, а в этом – ситуация иная)

К. мне написал в фейсбуке, предложил встретиться, он психолог, НЛПист, пикапер.

Я влюбилась сразу. По любовной и другим ОЗ наверное +- равны, оба работаем в корпо, живем в Европе, но уже в разных странах, у каждого по разводу и ребенку за плечами. Когда мы познакомились он уже знал, что скоро уедет в другую страну по работе, но мне этого не сказал, только каждую встречу спрашивал не хотела ли бы я переехать куда-то, в другую страну, я отвечала что нет, он говорил, что тоже нет.

У нас было где-то шесть встреч, на третей встрече он не завуалированно предложил мне секс-онли, я отказалась, тогда через несколько дней он предложил другие условия, а на пятой предпоследней встрече он спросил не хотела ли бы я выйти замуж, я ответила «как Бог даст», он опять начал спрашивать «гипотетически» а почему я все таки не хочу переехать куда-то, и я спросила

– ты что уезжаешь?

– да

– я как же я?

– ну ты же тоже можешь переехать

Мои объяснения почему я не могу: ребенок, папа, работа, документы, его непонимание или просто поддержание разговора в русле «хотела бы переехала».

Была еще одна встреча перед его отъездом с теми же диалогами, уехал.

Через две недели я написала ему что люблю его и давай мол попробуем что-то на расстоянии, а там посмотрим. Он сказал что к отношениям сейчас совсем не готов, я предполагала такой его ответ и ответила «поняла».

(Если герой не абстрактно рассуждал об отношениях, а предлагал автору и отношения, и даже замужество в обозримом времени, а похоже на то, хоть автор и написала непонятно, у нее было КП для своего предложения ему. Когда он отказался, КП ее закончилось, но до этого было. Понятно это?)

Я занялась своими делами, первый месяц было все равно тяжело, я только могла что минимально есть, как-то работать, курила, ребенку уделяла мало внимания. Потом как-то удалось с помощью блога и книг вырваться из этого.

(Можно было и не страдать так, если бы она осознала, что их с героем разделила судьба. Он не хочет отношений на расстояний, она не готова к переезду, ну и они слишком мало знакомы, чтобы всерьез жертвовать чем-то друг ради друга, при том, что взаимная симпатия есть. К потерям такого рода надо относиться философски, бывают в жизни вещи и похуже)

Я бросила курить, начала заниматься спортом дома ежедневно, открыла свой бизнес, много работала над внешностью и над своей больной головой. Боль ушла, К. пинговал за год 8-10 раз, первый раз через две недели после нашего последнего разговора, сообщения, лайки, запросы, я ни на что не отвечала, у меня было много энергии и жизнь засияла новыми красками.

(Она имела право не отвечать на пинги, раз он отказался от отношений с ней. Но право это ей дало то, что она сделала большой и открытый шаг, призналась в любви. Будь это недошаг с ее стороны, у нее были бы векторы косяков за неответы ему, а его пинги считались бы не пингами. Понятно почему?)

Прошло после расставания год и 4 месяца и тут прилетает от К. в инсту запрос, я первый раз за все это время зашла на его страницу и на меня нахлынуло все, что я старалась забыть, он переехал в Норвегию и все у него хорошо, такой же чертовски привлекательный. Я за неделю расшатала себя до состояния из которого я год выходила, написала ему, отвечая на его последнее сообщение:

«у меня все хорошо и вижу что у тебя тоже и надеюсь так и будет»

Я написала это сообщение когда летела на море с ребенком и отправив, сразу сообщения удалила, оно не должно было дойти никак, но дошло.

Утром я увидела голосовое,К. рассказал как у него дела, я рассказала как у меня, он сказал что представляет меня рядом, что я так же сижу и рассказываю ему что-то, рассказал про Норвегию, природу.

Я в своих иллюзиях будучи полной кретинкой написала, что хотела бы встретиться. Он написал что к нему 12 августа прилетает сын и он будет две недели с сыном и он приглашает приехать с 12 августа на две недели, посмотреть Норвегию, познакомиться с сыном, жилье, проезд и еда с него, повторил два раза, а я два раза ответила что остановлюсь в отеле. Я не могла поверить своим глазам, с радостью сказала, что возьму билеты и напишу ему. Потом как окажется позже его разозлило мое желание жить в отеле, предложил созвониться, был зол и сказал что приезд его сына под вопросом и он напишет даты позже. Даты он не писал, я запаниковала, накосячила и сказала, что хочу прилететь в ближайшие выходные, он был не против.

(“Накосячила” она называет сливы. Хотя это не сливы с ее стороны, а нормальные шаги в ответ на его шаги)

Перед поездкой мне удалось успокоиться и я ехала с желанием просто увидеть его, пообщаться и пусть как Бог даст. Первые минут 15 он был напряжен, потом на набережной я бросила монетку в воду, а он подошел, поцеловал. Он показал мне город, жила у него, мы много гуляли, общались, целовались, свозил меня на лодке на остров, был очень заботливый и нежный, словно и не было этих месяцев, я не заводила никаких разговоров о нас и наших недоотношениях.

На следующий день утром я ушла по делам которые сама себе придумала, чтобы дать ему отдохнуть, мы никогда не проводили столько времени вместе, заблудилась в городе, потом пришли заказы по работе и вместо оговоренных двух часов я лазила часа 3, когда встретились у магазина, он залетел в магазин мимо меня, я вижу что злой как черт, съязвил и сказал, что сын к нему не приедет, а он поедет к нему (сын живет в другой стране).

Потом шли домой

Я – мне два заказа пришло, неплохо для субботы, пришлось только сесть в маке написать всем

Он – так ты работала?

Я – ну если это можно назвать работой, то да

Он – ну конечно можно

И он оттаял, потеплел, я общалась как с другом, не лезла, а он как-то начал тянуться ко мне, мы поехали на лодке на остров, на лодке были дети которые меня окружили как Бонифация, я начала с ними играть и общаться на языке жестов, в общем хотела не киснуть и получать удовольствие от новой страны и общения с человеком который мне так нравится.

К. очень доминантный и независимый, я смотрю на него как на картину в галерее, в нем есть что-то хищное и прекрасное, после секса он немного дистанцируется, а тут сидим кино смотрим перед сном и он так резко придвинулся ко мне, прильнул так, я тоже его обняла и думала, что я самая счастливая в этот момент.

Я так и не завела разговоров «о нас», говорила, что мне и то и это в нем нравится и какой он офигенный, своими делами тоже занималась, читала, принимала заказы по работе, он в эти моменты подсаживался и спрашивал, что я делаю, что читаю. Ночью он резко придвинул меня к себе, обнял и так и заснул, это наверное был самый офигенный момент, мне даже спать не хотелось, хотелось просто насладиться этим. Утром в воскресенье мне надо было вставать в 5:30 на самолет, я сказала, что не буду его будить, у него самолет был в обед к сыну, он проснулся в 5:30, ходил по дому, потом лег, я встала собралась, зашла к нему попрощаться, он сидел на кровати и смотрел куда-то в стену, я сказала «спасибо за все, пока» он ничего не ответил, я подошла говорю «Пока К.», но он даже не отреагировал, так и сидел молча, я молча вышла.

Вечером перед сном он просил прислать ему фотки из города где у меня была пересадка и пару часов свободного времени. Через день после возвращения домой я ему написала:

«Привет, как ты долетел?

Осло красивый и теплый оказался город, все в шортах футболках вообще) (скинула фото)

Я тогда в первый день хотела кое что сказать, ты сказал чтобы сказала уже завтра. И я сказала, но ты наверное не услышал, когда ты меня обнял ночью, я сказала что люблю тебя, но ты наверное спал. Не умею я подбирать правильный момент, я от счастья обалдела просто. Спасибо тебе за все, за тепло и гостеприимство. Я тебя люблю и хочу быть с тобой и мне все равно как и где, Польша, Норвегия. Может в сентябре или когда тебе удобно можем ещё встретиться и глядя в глаза поговорить об этом?»

Он ответил, что город очень красивый и мне очень повезло с погодой, потом добавил

«давай, потом решим, сейчас с малым много всего» прислал фото что они с сыном таки в Новегии, т.е. сын приехал как и запланировали, просто меня вычеркнули из приглашенных.

Вторая встреча в сентябре. Когда мы встретились он сразу начал спрашивать

– ты сказала что не спала последнюю ночь, но как так, это я не спал и я помню что ты спала

– нет я не спала, это ты спал

Я хотела признаться в любви ему позже, как-то красиво это сделать.

Весь день он вел себя как влюбленный мужчина, я балдела и не могла нарадоваться, привезла ему многое из того, что он любит. На следующий день он познакомил меня со своим начальником, К попросил его свозить нас на водопады, и тут у него опять порог. Может он приревновал к начальнику, потому что тот попросил меня сфотографироваться с ним, то ли еще что, я уже не знаю, но весь остаток дня он был хмурый и отстраненный, а у меня уже опустились руки, вечером я печально призналась ему в любви, он ничего не ответил.

На следующий день мы поехали гулять, я для себя решила, что это все, у него нет чувств, а у меня нет сил думать, что я опять не так сделала. После прогулки мы сели в кафе, и как-то разговор завязался, мы проговорили часа 4 без остановки и что-то в нем изменилось, говорили о психологии, философии, литературе, о нем. Потом он спросил

Он – а что тебе не нравится во мне?

Я – мне проще сказать, что нравится

Он – нет, мне интересно что тебе не нравится во мне как в человеке, не внешне, а по характеру

Я отнекивалась, но он настаивал на ответе

Я – хорошо, ты не всегда бываешь искренний, ты можешь общаться с человеком очень увлеченно, но тебе не всегда интересно

Он – да это так, я так могу, удивительно, что ты заметила это

Он – что еще?

Я – ты часто врешь

Он – например

Я- без примеров, просто я чувствую или вижу

Он – ну скажи какой-то пример, почему ты не хочешь?

Я- не хочу чтобы ты оправдывался

Он – я не буду

Я- с твоим отъездом, ты до последнего давал понять, что не собираешься уезжать, ну ты даже говорил, что не собираешься, а потом уехал

Он – видишь, я не оправдываюсь, что еще

Я – с твоим сыном, не было ведь никаких проблем со школой, ты просто передумал

Он – почему ты тогда не сказала сразу если видела что я вру, почему продолжила общаться со мной?

Я – потому что ловить на вранье последнее дело, и это хоть и неприятные вещи, но они мне и нравятся тоже. Ты живой, действуешь в своих интересах, а не так как принято какими-то нормами, но у тебя своя линия, а у меня своя.

Он – я просто не люблю когда мне делают больно

Он – тебе понравился мой начальник?

Я – (удивилась) что? Начальник как начальник, мне понравилось что он к тебе так хорошо относится, что в свой выходной, свозил тебя со мной на водопады, устроил экскурсию, значит уважает. Это мне понравилось.

(Здесь у нее недобор шагов. Он дал ей понять, что ему было больно из-за ревности к начальнику. Она должна была ответить на этот шаг адекватно. Как?)

Он – как ты думаешь почему я не ответил ничего на твое признание?

Я – забей, все нормально

Он – ну как ты думаешь

Я – не знаю, я не успела подумать

Он – я просто уважаю ответственность и если беру ее то это на всю жизнь

Я -я поняла, все нормально

Он – я не сказал нет, как ты думаешь почему я не сказал нет?

Я уходила от ответа на все такие вопросы

(Зря уходила. Возможно, ей хотелось избежать своих щипцов. Но он давал ей КП для вопросов про их будущее. И ее вопросы не были бы щипцами. Понятно почему?)

Потом он рассказал, что у него есть лучший друг и когда тот женился и они стали меньше видеться, К написал другу «ненавижу твою жену» на вопрос почему «потому что она забрала тебя у меня» я сказала, «ого, это очень горячее признание»

Вот в таком духе мы проговорили часа 4, и его взгляд как-то изменился, он говорит все пошли домой, всю дорогу, по дороге, в автобусе, дома он меня не выпускал, целовал, приготовили борщ, инициировал секс несколько раз.

Рано утром я его поцеловала и улетела, он писал, спрашивал как я то как это, сердечки.

На следующий день такой диалог

Я – «Привет, знаешь когда я с тобой, у меня ощущение что я иду по подвесному мосту, с него открывается такой красивы вид, что дух захватывает, но один неосторожный шаг и можно упасть. Иногда я не понимаю твои реакции и поступки, и тогда складывается ощущение, что мы как на ринге, но это ведь не так, я хочу понимать тебя лучше, такого как ты есть»

Он – прям описала норвегию в моем лице) И как тебе ощущения?

Я – ощущение, что это прекрасно и опасно в одно и то же время. Что воевать со стихией и обижаться на нее нет смысла, и какой бы она ни была суровой, ее тоже можно ранить ненароком.

Он – А если бы ты написала письмо Эволюции, тезисно, что бы ты написала?

Я – Написала бы что влюблена в прекрасного и горячего парня, но обижалась и злилась, думая, что нужно защищаться, он не влюблен, но симпатизирует и им хорошо вместе, ну ей так точно, есть ли шансы быть с ним?

Он – А что бы ты ответила на месте Эволюции?

Я – наверное сказала бы чтобы спросила у него, если он скажет, что шансы есть, то любить, не истерить, не обижаться и не обижать, а если нет, то принять это

Он – А если бы она так ответила, то каким бы был твой следующий шаг?

Я – тогда я бы так и сделала, спросила у него. Чтобы ты ответил?

Он – последней фразой Марлы из бойцовского клуба «ты худшее что случилось со мной» (прислал ролик этот)

Я смотрела этот фильм очень давно и не помнила уже эту линию и почему она так сказала, спрсила:

Я – я худшее, что случилось с тобой?

Он – нет, наоборот

Я – ты невыносимый и все равно ты лучший!

Он написал на следующий день, поблагодарил за заботу о нем с сердечками.

Вот недавно была у него третий раз в октябре, провела у него три дня, он настоял чтобы я осталась на три дня, а не на два как в прошлый раз. На этой встрече он меня спросил люблю ли я его и хочу ли развития, я сказала “да”, он сказал, что ему охуенно со мной, ему нравится проводить со мной время и он хотел бы приехать ко мне, но брак и серьезные отношения ему не нужны. Я сказала, что поняла его и все ок.

Мы проговорили с ним часов 7, после того как я сказала, что «поняла и ок, все нормально», он начал как мне показалось давать задних ход, начал задавать вопросы о муже, ребенке, а как я в быту то и это, стал так целовать меня, обнимать, нюхать, мы провели еще полтора замечательных дня вместе, он был очень любящим, заботливым, внимательным. Мы с ним можем общаться без остановки часами, он всегда инициирует много секса и тактильности. Спросил когда я вернулась как я долетела.

Он ездил к сыну, я писала ему пару раз, созванивались, но потом меня накрыло, сам он не писал, о встрече не говорил, потом пропал не отвечал на сообщение целый день, меня начало качать, я настучала скалкой, он сказал, что заболел, я начала чувствовать себя виноватой, потом созвонились, я спросила что по датам, он спросил когда мне удобно, договорились на 15 ноября это через несколько дней, но я понимаю какой это слив, получается, что я езжу к мужчине который меня не любит, хоть я и люблю, напрашиваюсь на встречу, у меня есть только возможность приезжать, если напрошусь, пока он не против, на каждое мое «плохое» поведение он делает дальше и я впадаю в панику.

Сейчас я сижу и понимаю, что у меня нет никаких сил ехать, чтобы опять услышать, что он не хочет отношений, ни права на пику, если я напишу, что не приеду, он напишет «ок» и меня скрутит, если я поеду, то потом цикл повторится, он будет редко писать, я настучу скалкой и потом сольюсь еще больше. Я хочу как-то это прекратить, но не знаю как, он намного сильнее меня, изучал много лет НЛП и пикап, я муравей в сравнении с ним.

(В пикапе много мусора, а самая разумная часть сводится к тому, что нужно следить за балансом в отношениях, по сути ни сливаться, ни косячить. То есть никакими такими секретами он не владеет, но он может быть сильней за счет лучшего чувства границ. Для пики КП нет, поскольку пику на приглашение в гости не делают, и когда он недавно сказал, что не хочет серьезных отношений, КП для пики тоже не было, пусть комментаторы напишут почему. И пусть еще напишут, должна ли автор ехать к герою и, если да, как ей себя вести, а если нет, то как ей это объяснить, и почему)

Сейчас думаю просто сказать, что заболела, что правда, и физически и психологически я больна, не писать ничего и только надеяться, что это пройдет. Может разбор поможет мне понять, как мне это прекратить.

(Забавно, что автор пишет Эволюции, и герой, возможно, прочитает это письмо. То есть она как бы пишет ему через блог. У меня была такая пара, которая писала друг другу письма через блог, от каждого по два-три письма я публиковала, потому что они были интересными. Потом они поженились и у них родился ребенок. Наверное некоторые в курсе, что это за пара)



С уважением

Е