 

В Германии задержан подозреваемый в подготовке теракта на Рождественской ярмарке

11.11.2024, 22:00, Новости дня
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В Эльмсхорне (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) полицией задержан 17-летний подросток по подозрению в подготовке теракта на Рождественской ярмарке.

Издание Bild пишет, что подросток, родители которого являются выходцами из Турции, как следует из перехваченной переписки намеревался угнать грузовик и на нем давить посетителей праздничной ярмарки. Подозреваемый был задержан 6 ноября.

Информация о подготовке теракта была получена германскими спецслужбами от американской разведки весной 2024 года, расследование было поручено следователям Шлезвиг-Гольштейна.


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