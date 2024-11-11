Мнение: Высшее образование невыгодно, избыток образования в России и как повысить качество ВУЗов

1. Читатель пишет, что высшее образование — это ловушка. Я не готов подписаться под расчётами ниже, но всё же считаю целесообразным такую точку зрения обсудить. Цитирую:



Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок как минимум был не хуже чем он сам. Как следствие, все хотят обеспечить детям высшее, тогда как 11 классов или колледж достижением не считаются.



На 2023/2024 год поступает на бюджетные места около 60% желающих, но из них около 30% студентов не заканчивает даже бакалавриат. Получается, что для выпускника школы вероятность закончить институт на бюджете — около 42%.



Подсчитаем, сколько «стоит» высшее образование на примере бакалавриата:



— жильё: 8 тысяч рублей в месяц;

— еда и другие потребности: 20 тысяч;

— подработка один месяц летом: минус 30 тысяч.



За четыре года получается за 1,25 млн рублей. При учебе в среднем платном вузе с ценой в 80 тысяч рублей за семестр – ещё 640 тысяч.



В то же время выпускник ПТУ по специальности «автослесарь» к моменту выпуска бакалавра уже будет иметь 3 года опыта работы и почти среднюю (не меньше 60 тысяч) зарплату. То есть разница между бакалавром и автослесарем на момент выпуска из института будет около 3 млн рублей (в затратах родителей) если считать, что бакалавр сразу устроится на 80 тысяч рублей и дальше скорость роста зарплат будет одинаковая – бакалавр перегонит слесаря к 36 годам в случае бесплатного обучения, и к 40+ в случае платного. (Расчёт не учитывает платных репетиторов в школе).



А что же в айти? Высшее образование там не требуется, знание математики нужно часто, если представить что школьник начинает увлекаться вопросом в девятом классе и тратит на программирование по 4 часа 3 дня в неделю (вместо игр например) то за 9-11 класс у него будет около 2000 часов опыта, а если он будет еще 8 часов сидеть в выходные (по 4 часа в день) – то все 3000 часов опыта, с которыми он ещё не профессионал, но уже что-то сможет делать (айти для примера, 80% сфер деятельности позволяют подобное обучение).



Менеджер по продажам, который отучился 4 года в институте — будет ли он лучше продавца который отучился школу, потом год продавал рядовым продавцом, два года старшим, и год отработал менеджером по продажам? Перевесит ли его опыт знания, которые получил его коллега в институте (особенно если он в свободное время поднимал квалификацию)?



Если вы (или ваши дети) собираетесь получать высшее образование, нужно точно понимать:



а) нужно ли оно;

б) окупится ли оно когда-нибудь;

в) хочет ли этого потенциальный абитуриент.



Возможно, будет лучше, чтобы подросток год поиграл в танчики за ваш счет, а потом пошел работать во Вкусно и точку, чем нести его на своём горбу 4 года, чтобы он потом через 4 года в ту же самую Вкусно и точку и пошёл.

2. Владимир Рыбкин указывает в комментариях на Дзене, что высшее образование сейчас несравнимо доступнее, чем в СССР. Цитирую (ссылка):

В РСФСР ежегодно поступало в вузы до 640 тысяч человек, в 4 раза меньше, чем получало среднее образование. И не всем выпускникам хватало соответствующих их образованию рабочих мест, многим приходилось идти работать туда, где высшее образование не требовалось.

Сегодня в России только на бюджетные места поступает 600 тысяч человек, двое из пяти выпускников школ. Ещё тысяч 500 могут себе позволить поступать учиться за деньги. Без высшего образования остаётся тысяч 400. А рабочих мест для высокообразованных людей по прежнему не хватает, вот и приходится людям с университетскими дипломами заниматься низкоквалифицированным трудом.

Что касается сроков обучения, я когда-то получил в институте четыре профессии. Из 5 лет учёбы около полугода заняла сельскохозяйственная практика на полях колхозов области, тренировался убирать картошку и сушить зерно. Ещё полгода – военная кафедра, сегодня мог бы стрелять из гаубиц М-30 образца 1938 года. Ещё год – всякие общественные науки типа истории КПСС и научного коммунизма. Собственно подготовка инженера занимала три года чистого учебного времени. Не могу сказать, что этого было достаточно для работы по специальности, но для старта вполне хватило, а дальше – самообразование и профессиональный рост на протяжении всей жизни, иначе никак.

Представляю, какой бы вой поднялся, если бы сейчас студентов отправили убирать картошку вместо учёбы — причём не на полгода, как это было в СССР, а хотя бы на две недели. Уверен, что неосталинисты кричали бы громче всех, а студенты с Че Геварой на футболках ещё и отлынивали бы под любыми предлогами от сельхозработ. Моя уверенность зиждется на простом соображении: никто не мешает неокомми хоть завтра устроить коммуну, чтобы жить там той самой советской колхозной жизнью, в которую они мечтают нас всех загнать. На практике, однако, никаких коммунистических колхозов нет: современные коммунисты предпочитают работать на буржуев, чтобы получать от них буржуйских же размеров зарплату.

3. Инженер-нефтяник приводит более подробные данные по образованию в СССР и полагает, что главный способ повысить качество высшего образования в современной России – это порезать количество доступных мест (ссылка):



В СССР качество выпускников высшей школы было в целом лучше. Но не оттого, что была такая чудесная система образования и чудо-педагоги, а потому, что в вузы шло меньше учеников поступать. И отбирались лучшие. <…>

Число поступивших в институты росло при генсеках, хотя при Брежневе был застой. И оно не превышало 627 тысяч человек на всю РСФСР. При этом в ССУЗы шло куда больше человек, не говоря уж про начальное профессиональное – ПТУ.

При этом численность детей, которые закончили школу была выше.

Так, в рекордном по числу поступивших в советское время 1987 году было 1’987 тысяч детей в возрасте 16 лет. А 18-летних, которые штурмовали ВУЗ, – 1’795 тысяч. Из них поступило всего 627 тысяч. И это с учётом иностранцев, которых почему-то учили за счёт нашей страны! Но даже если не учитывать их, то в 1987 году было 35% мест в вузах от числа выпускников школ.

А вот в начале 2000-х началась настоящая вакханалия. Студентами становилось просто неимоверное количество человек. Иногда их было больше, чем число всех выпускников школы! То есть шли в вузы те, кто закончил школу в другое время, получали второе высшее и так далее. Вузов было тогда как блох на каждом углу. Вчерашнее бывшее ПТУ меняло вывеску и становилось вузом с совершенно попугайским кричащим названием. Типа «Всемирная академия бизнеса, права и информатики». И дипломы выдавали всем, потому что на этом зарабатывали деньги.

Зуд немного утих после введения ЕГЭ, но вовсе не прекратился. Так, в этом году выделили в рекордные 621 тысячу бюджетных мест. Это практически равно числу сдававших ЕГЭ – 665 тысяч человек. Поэтому я поражаюсь, когда люди поступают на коммерцию, это кем надо быть, чтобы не поступить на бюджет, когда число мест для поступления приближается к 100 процентам от числа выпускников школ?

В результате мы имеем просто катастрофическое падение качества абитуриентов и студентов. Ученики, которые раньше бы с трудом поступили в медколледж, сейчас зачисляются в медуниверситет! <…> И такие абитуриенты есть практически в любом вузе, за исключением совсем топовых.

Конечно мне могут сказать, что учеба в университете – это не школа, бывший троечник может хорошо учиться. Но, знаете, я не верю в массово поумневших троечников. Если он еле-еле учился в школе – то ненамного лучше будет учиться и в университете. Если вообще сможет.

При этом, я уверен, относительное число хороших выпускников учатся прекрасно. То есть самые умные и усидчивые. Я не скажу сколько их, процентов десять-двадцать. Просто именно они и шли раньше в вузы, их было больше в абсолютных числах просто потому, что детей было больше. 10 процентов от двух миллионов – это уже 200 тысяч. А 10 процентов от 600 тысяч – это всего 60. Просто действительно классные студенты теряются на фоне средних учеников…

Что же делать? Как мне кажется, просто надо начать с сокращения мест в вузах. Я реально не понимаю, зачем нам столько выпускников с высшим образованием? Такое количество не нужно экономике и не имеет никакого обоснования. В 1950-60 годы, на которые пришёлся расцвет советской науки, было гораздо меньше специалистов с высшим образованием. Но они были выше качеством. В семидесятых уже масса статистов, плановиков и инженеров просто штаны просиживало и имитировало работу, что отражено в классике советских фильмов.

А сейчас вузы вынуждены принимать всех и тянуть тоже, потому что иначе они закроются от банального недобора. Как результат у нас полно людей с высшим образованием, но неважного качества и оно просто дискредитировано. Особенно печально все в сфере гуманитарного образования, мы имеем толпу экономистов, юристов, социологов и прочих, людей с дипломом но найти толкового юриста проблематично. Потому что если человек выучится на юридическом факультете бывшего политеха за деньги – то он получит диплом, но не знания.

При этом места надо оставить там, где реально нужны специалисты. Сообразно потребности экономики. Например надо много врачей – даём места туда по приоритету. Экономистов надо мало – даём мало мест туда. Вроде бы это и сейчас есть, но есть ещё и коммерческое обучение, люди готовы платить за свои хотелки, но даже если так, то оставить только действительно достойные вузы, а непрофильные факультеты закрыть.