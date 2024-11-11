Рупор кремлевской пропаганды: Овца не оскорбление
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Познавательная страничка.
Мне почему-то всегда казалось, что "овца" в адрес человека это прямое адресное оскорбление, а теперь вдруг выясняется, что ничего страшного в этом нет. По заявленной логике суда, тогда и "петух" в адрес человека не оскорбление, потому что в словаре русского язяка будет написано, что петух это птица.Потом в мужском коллективе назовите кого-то при всех петухом и проверьте последствия.
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Источник: Colonel Cassad
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