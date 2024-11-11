Мнение: Слишком требовательные люди, уплотнение малых городов и самые опасные для жизни районы

1. В Школе Капитализма я рассказываю про сложных клиентов — требовательных, скандальных, склонных в любой ситуации качать права. Краткая суть: есть способы работать и с такими клиентами, но в большей части случаев от них лучше избавляться, дешевле выйдет. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Некоторые люди жутко требовательны. Неугомонная активистка, которая шлёт бесконечные жалобы в онлайн-приёмные, может сделать свой двор и подъезд чистыми и ухоженными — добиться ежедневной уборки, регулярной покраски, тщательного асфальтирования и всего прочего, что только прописано в нормативных актах.



Чиновники получают жалобы и — если только начальство не прикрывает их от жалоб — реагируют на них. Посылают дворников, маляров, машины с асфальтом…



С одной стороны, склочный перфекционизм двигает общество вперёд, так что наша активистка может считать себя полезным членом общества. Как говорили протестующие французы в 1968, «Будьте реалистами — требуйте невозможного!». С другой стороны, закон сохранения энергии нарушать всё же нельзя, так что вот это «невозможное» появляется для требующих не из воздуха, а за счёт других людей. Чиновники — люди подневольные, ресурсов у них мало, кадровый голод — острейший. Пока активистка жалуется на серьёзные проблемы — сломанные светофоры, открытые люки-ловушки — никаких вопросов к ней нет. Однако когда она переходит к жалобам на небрежную окраску и одиночные окурки на газонах, она просто перетягивает на себя ресурсы, которые должны были идти на соседние дворы. Чиновники знают: зимой надо идеально чистить от снега маршрут от подъезда Сталинины Иосифовны до остановки 13-го троллейбуса. Остальные дорожки, по которым активистка ходит реже, следует чистить по остаточному принципу: там пешеходы потерпят. При этом опции «хорошо чистить вообще всё» у чиновников нет: не хватает людей и техники. Поэтому жалобщица получает обслуживание на пятёрку, а молчуны — на тройку с минусом. Не исключено, что если Сталинина Иосифовна переедет в другой район, молчунов из соседних дворов начнут обслуживать гораздо лучше.



Предположим, что наша героиня работает в школе, учительницей истории. Её характер проявляется и там: она задаёт детям огромные домашние задания и строго спрашивает их на каждом уроке, не стесняясь ставить за недостаток прилежания двойки. Школьники Сталинину Иосифовну уважают и боятся, поэтому тратят по вечерам 2 часа на историю, и… всего лишь 30 минут на все остальные предметы вместе взятые…

2. Малые города России в большинстве своём постепенно теряют своё население. Развернуть тенденцию вспять в отдельных случаях возможно, но в целом специалисты советуют смириться с реальностью и приспосабливаться к ней.

При невысоком и падающем населении серьёзной проблемой является содержание инфраструктуры – кто-то должен поддерживать дороги, отопительные сети и прочие коммуникации в порядке, и кто-то должен платить за это, а людей мало. В советское время города быстро росли за счёт удушаемых деревень: тогда городские власти старались захватить как можно больше территорий, распластать на них огромные микрорайоны и проложить к ним дороги. Но теперь это всё надо как-то содержать.

В Институте экономики роста имени Столыпина считают, что настало время малые города уплотнять (ссылка):



В целом экономисты предлагают управляемо уплотнять пространство, без чего сложно защищать от деградации и развивать инфраструктуру, поддерживать инициативы бизнеса и населения, а также развивать событийную активность, чтобы жители не чувствовали себя на обочине.

Общей проблемой авторы доклада называют отток молодого населения. Ее можно решить за счет привлечения жителей среднего и старшего возрастов, но для этого надо сделать малые города привлекательными для жизни с детьми, например, в частном доме.

Чтобы стимулировать процесс, нужно развивать газификацию, информационные и транспортные связи, обеспечивать минимальные стандарты жизни, в том числе в области здравоохранения и соцуслуг.

Первым среди типов экономисты называют города с развитой промышленностью или энергетикой, где расположено какое-то крупное предприятие. Их недостатками остаются слабое здравоохранение, нехватка современного жилья и загрязнение окружающей среды, хотя зарплата работников в профильной отрасли достаточно высока.

Далее идут города транспорта и логистики, связанные с каким-то крупным транспортным узлом, которые схожи по своим проблемам с первым типом. В обоих случаях авторы рекомендуют развитие предложения жилья, в том числе в формате длительной аренды, и организацию корпоративной медицины. Правда, для транспортно-логистических городов дополнительно предлагается развивать производство и переработку.

Третьим типом малых городов названы туристические центры, страдающие от чрезмерной нагрузки на инфраструктуру. Для них в докладе советуют легализовать теневой сектор, зарабатывающий на туристах, и легализовать сервисы взаимодействия с ними, чтобы потраченные приезжими деньги оставались в регионе.

Лично я полагаю, что это утопия. Не поедет народ в Заднеболоцк, даже если его газифицировать под завязку. Есть смысл переезжать в мегаполис — там и зарплаты выше, и много других преимуществ. А какой смысл переезжать в маленький город? Потому что там не особо хуже, чем в мегаполисе?

Я понимаю, что если кто-то будет платить большие подъёмные и высокую зарплату конкретному нужному специалисту, вот этот конкретный специалист переедет куда угодно, хоть на Северный полюс. Однако это ведь явно не массовая история.

3. Зелень, кстати, есть и в городах, так как зелёные насаждения не только приятны на вид, но и полезны для здоровья. Цитирую (ссылка):



Жить в городских районах без зеленых насаждений оказалось опаснее, чем в тех, где они есть в большом количестве. Данные назвали ученые из Великобритании и Пакистана в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open.

Выяснилось, что городские зеленые зоны с парками и множеством деревьев способны компенсировать негативное воздействие высоких температур на здоровье. В районах с обилием таких участков люди меньше болели и реже уходили из жизни из-за жары.

Особенно заметен был положительный эффект в уязвимых группах — у пожилых людей и обладателей хронических заболеваний. Помимо этого, обилие растений вокруг благоприятно влияло на психическое здоровье и благополучие.