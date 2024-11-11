В рамках борьбы с деструктивной информацией из курса по информатике уберут изучение деструкторов

Российские высшие и средне-специальные учебные заведения должны активнее бороться с пропагандой деструктивной информации в своих курсах – с таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по образованию Валерий Чабанов.

Депутат считает, что в первую очередь нужно бороться с изучением деструкторов во время курсов по информатике и языкам программирования.

– Мы должны учить наших будущих инженеров создавать, а не разрушать, – возмущается замглавы комитета. – Недавно мой внук пришёл из университета и сказал, что им на информатике задали изучить работу деструкторов. Когда я стал выяснять, что это, оказалось, что детей учат буквально разрушать объекты, которые они сами же и создали. Мы куда придём с такими детьми? Что за будущее они построят? Чем там вообще эти информатики занимаются в своих компьютерах?

Парламентарий предлагает дать Минпросвещения полгода на разработку новых учебников, из которых будет удалено упоминание о деструкторах и другая деструктивная информация. Также со временем планируется постепенно запрещать использование языков программирования, позволяющих пользователю в явном виде освобождать выделенную память и разрушать объекты, поскольку такие языки не способствуют гармоничному использованию ресурсов, не учат бережливости и наносят ущерб развитию личности.

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