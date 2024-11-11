Самоходный «Лотос» для ВДВ приступает к госиспытаниям

На днях благодаря Алану Лушникову, главе «Калашникова», стало известно о начале государственных испытаний нового самоходного 120-мм артиллерийского орудия 2С42 с шифром «Лотос», которое разработано специально для применения в подразделениях российских ВДВ.

При этом Лушников не уточнил конкретные сроки старта госиспытаний «Лотоса», хотя новая машина уже была продемонстрирована журналистам, которые отметили ее высокие маневренные, а также ходовые качества. «Лотос» призван заменить в ВДВ устаревающие 120-мм САУ «Нона» с ее модификациями, принятое на вооружение еще в 1981 году.

Этап предварительных испытаний новейшего «Лотоса» полностью завершили летом 2023 года. Тогда САО было проверено на суше и водных препятствиях, а также отработано десантирование самоходной установки с борта транспортного самолета с разных высот и под самыми разными углами спуска.

При этом фаза госиспытаний должна была стартовать во второй половине 2023 года, но из-за необходимости внесения ряда изменений в башенную конструкцию она была перенесена. Хотя, как уточнили в «Калашникове», несколько «Лотосов» отправились в зону проведения СВО, где они проверяются в полноценных боевых условиях.

В основу «Лотоса», являющегося авиадесантируемым плавающим самоходным артиллерийским орудием положено шасси модели БМД-4М. Его масса составляет 18 тонн, а максимальная скорость достигает 70 км/ч с запасом хода порядка 500 км. В состав боевого расчета машины входит 4 человека. Орудие способно вести огонь на дистанциях до 13 км со скорострельностью до 8 выстрелов в минуту.