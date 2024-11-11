В Сколково разработали умные очки, определяющие сексуальную ориентацию собеседника

Группа учёных из Сколково представила новую разработку — умные очки, способные определить сексуальную ориентацию собеседника. В презентации устройства принял участие депутат Виталий Милонов, который выступает за предоставление объекту государственной поддержки.

Очки, получившие название «Окулус правоверный», при виде представителя ЛГБТ-сообщества начинают активно вибрировать и мигать красными и синими цветами, предупреждая владельца об опасности. Убедившись в том, что срабатывание не ложное, он сможет произнести кодовое слово и очки сами вызовут полицию.

«Система основана на новейших технологиях распознавания лиц. Я не хотел бы раскрывать все тайны сейчас, но скажу, что у нас была большая фокус-группа, – говорит ведущий разработчик. – К сожалению, пока не удалось целиком устранить ложные срабатывания, сейчас это главная задача команды».

Прототипом устройства уже заинтересовались в силовых структурах – эти очки могут стать частью обмундирования «полицейского будущего».

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