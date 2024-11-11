 

Мнение «аналитика»: О ставке Белоусова… ВСУ будут сильно поражены?

11.11.2024, 17:15, Разное
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Рутинное событие: министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр», выслушал доклады, осмотрел трофеи, наградил бойцов. Всё как всегда. Но PR-составляющая в этот раз была, скажем так, интересной. Даёт представление о направлении «военной мысли» последнего времени.

И чем же таким интересным глава российского оборонного ведомства намерен поражать противную сторону?

Командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский особый акцент сделал на дронах и РЭБах. Это и в сообщении МО РФ отмечено, и видеоряд подтверждает. В отцензурированные кадры попала широкая номенклатура отечественных беспилотников, от тяжёлых до ударных, и в основном производимых пока ещё силами малых команд, а не оборонных гигантов. К примеру, «Ланцеты» и прочие «Охотники» в видеоряд не попали.

То есть, очевидная ставка российского командования — масштабировать производство разных пока ещё мелкосерийных и полукустарных дронов, по большей части коптеров. И забросать ВСУ разными типами сбросов.

По сути, российская #армия хочет выбрать самое простое решение: количественно превзойти противную сторону в её же оружии, а там — как Бог даст. В надежде, что Он «за русских», а потому — даст.

И значит, сим победим?

Чисто массой забросаем?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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