 

Снижение цен на компьютеры зафиксировано в России за 9 месяцев 2024 года

11.11.2024, 16:25, Разное
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В 2024 году средняя стоимость настольных компьютеров в РФ снизилась на 16% в сравнении с прошлым годом. Об этом информирует издание «Российская Газета» со ссылкой на ритейлеров.

По информации от «Мегамаркета», отмечается существенный рост спроса на комплектующие для ПК: на видеокарты – 375%, процессоры – 327%, материнские платы – 263%, оперативную память – 186%. При этом средняя стоимость комплектующих для сборки ПК составляет 128 860 руб., что на 4300 руб. меньше, чем в 2023 году.

Средняя цена компьютера составляет 73 427 руб. Эксперты связывают снижение цен с перенасыщением рынка компонентами, поставляемыми по параллельному импорту и возросшей конкуренцией между дистрибьюторами. Разница в средней стоимости между набором комплектующих и брендированным ПК объясняется тем, что готовые десктопные компьютеры, как правило, относятся к классу офисных машин, содержат недорогие компоненты и приобретаются корпоративными заказчиками в больших объемах.

Руководитель группы закупок «Мобильные системы» компании «Ситилинк» Екатерина Москалева подтвердила снижение средней стоимости ПК в сети компании на 4% в первые три квартала 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году. При этом денежный оборот в категории вырос на 13%, а штучный – на 16%.


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