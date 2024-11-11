 

Как сделать увлажняющие твердые лосьоны своими руками

11.11.2024, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Суперувлажняющие брусочки лосьонов остаются твердыми при комнатной температуре, но слегка плавятся при нанесении на кожу, оставляя тонкий слой влаги. Их можно сделать дома самостоятельно, заготовив большую партию, и хранить в шкафу, используя по мере надобности. Вот три способа создания своими руками твердых лосьонов, которые являются многофункциональным средством ухода за кожей.

Ингредиенты для твердых лосьонов

Если в вашем распоряжении есть пчелиный воск, масло (например, кокосовое) и эфирное масло, то у вас есть все необходимое для создания различных косметических средств, и твердых лосьонов в том числе.

Из масел предпочтительно использовать комбинацию кокосового масла и масла какао. Кокосовое масло является отличным увлажняющим средством, которое помогает питать кожу. В его составе содержатся витамин Е и жирные кислоты, которые эффективно увлажняют кожу. Это масло часто применяют для ухода за сухой кожей, лечения экземы и уменьшения шрамов и растяжек.

Воск, который вырабатывают пчелы, имеет противовоспалительные качества. Кроме того, он помогает другим компонентам оставаться в твердом состоянии при комнатной температуре. Благодаря этому свойству брусочки не тают, а остаются твердыми и легко наносятся на сухие участки кожи.

Преимущества увлажняющих брусочков

Полезно держать в доступности несколько упаковок лосьона на случай внезапных обстоятельств: в сумке, рядом с умывальником в ванной комнате и на прикроватном столике, чтобы избежать проблем с сухой кожей, которые могут помешать сну. Увлажняющие средства пригодятся не только в холодное время года, когда сухость кожи становится более заметной.

Твердые лосьоны можно использовать:

для увлажнения кожи после загара; как бальзам при укусах насекомых; как крем для бритья, если такового нет под рукой; при сухости кожи на локтях, коленях, ступнях и руках.

Плюсы брусочков также состоят в том, что они очень компактные, удобны для массажа, идеально подходят для подарка.

Твердые лосьоны с маття

Маття (матча) — это порошковый зеленый чай, который содержит антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и замедляющие старение. По мнению косметологов, маття — недооцененный ингредиент для ухода за кожей. Его рекомендуется добавлять в ванну, в маски для лица и для волос, чтобы получить порцию мегаантиоксидантов. Чай маття также хорошо использовать в приготовлении увлажняющих брусочков.

Компоненты лосьона:

1 чашка какао-масла; 1 чашка кокосового масла; ½ стакана пчелиного воска; 2 чайные ложки порошка маття; 20 капель эфирного масла сладкого апельсина.

Из указанного количества получается примерно 4 больших бруска или 6-8 брусочков поменьше. Эти кусочки лосьона с матча твердые при комнатной температуре, но при нанесении на кожу превращаются в роскошный увлажняющий крем.

Брусочки для бронзирующего лосьона с кофе

В составе этих лосьонов есть компоненты, которые стимулируют кожу и помогают ей выглядеть более упругой и подтянутой. Это кокосовое масло с кофеином, которое выступает в качестве бронзатора для придания коже приятного оттенка, и какао-масло, которое смягчает кожу и борется с целлюлитом.

Кроме того, эти продукты помогают предотвратить натирание кожи во время тренировок. Если вы занимаетесь спортом в тесной одежде, например на велосипеде, то нанесение лосьона перед тренировкой поможет избежать неприятных ощущений от трения и натирания.

Компоненты:

¼ стакана масла какао; ¼ чашки масла на основе кофе; 1 столовая ложка пчелиного воска; ½ чайной ложки какао-порошка; ½ чайной ложки кукурузного крахмала; щепотка корицы.

В результате получится примерно два брусочка. Вы можете добавлять какао-порошок до тех пор, пока не добьетесь желаемого оттенка.

Поскольку в этих лосьонах меньше пчелиного воска, они будут более мягкими и легкими в нанесении. Если вы живете в теплом регионе, где могут возникнуть проблемы с плавлением, добавляйте больше пчелиного воска.

Также вы можете добавить 15–30 капель эфирного масла грейпфрута для борьбы с целлюлитом или попробовать смесь масел от целлюлита.

Брусочки-лосьоны-дезодоранты с жасмином и чайным деревом

Запах масла чайного дерева не является достаточно дезодорирующим, поэтому добавляется более сильный аромат, например жасмина. Для устранения запаха пота используется немного пищевой соды и кукурузного крахмала. Вместо масла какао берется масло ши — еще одно насыщенное масло, которое успокаивает кожу.

Компоненты:

¼ стакана масла ши; ¼ стакана кокосового масла; 2 столовые ложки пчелиного воска; 2 столовые ложки пищевой соды; 2 столовые ложки кукурузного крахмала; 15 капель эфирного масла чайного дерева; 15 капель эфирного масла жасмина.

Вы можете использовать другое эфирное масло, если у вас есть любимый аромат. Получается примерно два бруска.

Инструкция по приготовлению

При приготовлении увлажняющих твердых лосьонов понадобятся:

пароварка или кастрюля и термостойкий стеклянный контейнер; силиконовые формы для выпечки или хорошо смазанная маслом форма для маффинов.

Пошаговое приготовление:

Растопите ингредиенты в пароварке. Смешайте пчелиный воск, масло ши и кокосовое масло в жаропрочной миске. Вы можете использовать стеклянную банку, мерный стакан или стеклянную миску, которая поместится на вашей кастрюле. Налейте в небольшую кастрюлю воды на два сантиметра. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Поставьте миску сверху (или поставьте чашку внутрь), чтобы растопить воск и масла. Добавьте дополнительные ингредиенты. Когда все растает и смешается, снимите смесь с огня. Добавьте все, что вы хотите: матча, натуральные бронзаторы, магний или пищевую соду и кукурузный крахмал. Затем добавьте эфирные масла и снова перемешайте. Вылейте расплавленную смесь в форму и дайте брусочку застыть в течение нескольких часов. Если у вас нет формочек для мыла/лосьона, вы можете использовать лотки для кубиков льда, формы для выпечки, силиконовые формы или другую пластиковую посуду. Дайте брусочкам полностью остыть, прежде чем вынимать их из формочек.

Поскольку в рецепте этих брусочков нет воды, они будут храниться не меньше года.

Как использовать твердые лосьоны

Чтобы применить твердые лосьоны, необходимо провести бруском по коже. При контакте с ней брусок нагревается и на поверхности остается тонкий слой влаги.

Эти лосьоны прекрасно подходят для сухой кожи, а также помогают успокоить кожу, пострадавшую от солнечных ожогов, укусов насекомых или раздражения после бритья. Время воздействия — 15 минут.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Хакеры взломали крупную французскую компанию и потребовали выплатить им $125 тысяч багетами

11.11 / В России развернут памятники Ленину, указывающие на Запад

11.11 / iPhone 15 стал лидером продаж среди смартфонов

11.11 / Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов

11.11 / Ученые из Ростова-на-Дону создали бетон с добавлением кофейной гущи

11.11 / Лидер голландских ультраправых осудил антисемитские погромы, в которых пострадали 5 человек

11.11 / Медики рассказали, как проявляется диабет двух типов

11.11 / В прокат вышел фильм “Любовь Советского Союза” – историческая драма об успехе актрисы

11.11 / Microsoft готова заплатить вам $1.000.000 за пользование поисковиком Bing

11.11 / Москвич съел чак-чак и стал татарином

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика