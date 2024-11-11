Как сделать увлажняющие твердые лосьоны своими руками

Суперувлажняющие брусочки лосьонов остаются твердыми при комнатной температуре, но слегка плавятся при нанесении на кожу, оставляя тонкий слой влаги. Их можно сделать дома самостоятельно, заготовив большую партию, и хранить в шкафу, используя по мере надобности. Вот три способа создания своими руками твердых лосьонов, которые являются многофункциональным средством ухода за кожей.

Ингредиенты для твердых лосьонов

Если в вашем распоряжении есть пчелиный воск, масло (например, кокосовое) и эфирное масло, то у вас есть все необходимое для создания различных косметических средств, и твердых лосьонов в том числе.

Из масел предпочтительно использовать комбинацию кокосового масла и масла какао. Кокосовое масло является отличным увлажняющим средством, которое помогает питать кожу. В его составе содержатся витамин Е и жирные кислоты, которые эффективно увлажняют кожу. Это масло часто применяют для ухода за сухой кожей, лечения экземы и уменьшения шрамов и растяжек.

Воск, который вырабатывают пчелы, имеет противовоспалительные качества. Кроме того, он помогает другим компонентам оставаться в твердом состоянии при комнатной температуре. Благодаря этому свойству брусочки не тают, а остаются твердыми и легко наносятся на сухие участки кожи.

Преимущества увлажняющих брусочков

Полезно держать в доступности несколько упаковок лосьона на случай внезапных обстоятельств: в сумке, рядом с умывальником в ванной комнате и на прикроватном столике, чтобы избежать проблем с сухой кожей, которые могут помешать сну. Увлажняющие средства пригодятся не только в холодное время года, когда сухость кожи становится более заметной.

Твердые лосьоны можно использовать:

для увлажнения кожи после загара; как бальзам при укусах насекомых; как крем для бритья, если такового нет под рукой; при сухости кожи на локтях, коленях, ступнях и руках.

Плюсы брусочков также состоят в том, что они очень компактные, удобны для массажа, идеально подходят для подарка.

Твердые лосьоны с маття

Маття (матча) — это порошковый зеленый чай, который содержит антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и замедляющие старение. По мнению косметологов, маття — недооцененный ингредиент для ухода за кожей. Его рекомендуется добавлять в ванну, в маски для лица и для волос, чтобы получить порцию мегаантиоксидантов. Чай маття также хорошо использовать в приготовлении увлажняющих брусочков.

Компоненты лосьона:

1 чашка какао-масла; 1 чашка кокосового масла; ½ стакана пчелиного воска; 2 чайные ложки порошка маття; 20 капель эфирного масла сладкого апельсина.

Из указанного количества получается примерно 4 больших бруска или 6-8 брусочков поменьше. Эти кусочки лосьона с матча твердые при комнатной температуре, но при нанесении на кожу превращаются в роскошный увлажняющий крем.

Брусочки для бронзирующего лосьона с кофе

В составе этих лосьонов есть компоненты, которые стимулируют кожу и помогают ей выглядеть более упругой и подтянутой. Это кокосовое масло с кофеином, которое выступает в качестве бронзатора для придания коже приятного оттенка, и какао-масло, которое смягчает кожу и борется с целлюлитом.

Кроме того, эти продукты помогают предотвратить натирание кожи во время тренировок. Если вы занимаетесь спортом в тесной одежде, например на велосипеде, то нанесение лосьона перед тренировкой поможет избежать неприятных ощущений от трения и натирания.

Компоненты:

¼ стакана масла какао; ¼ чашки масла на основе кофе; 1 столовая ложка пчелиного воска; ½ чайной ложки какао-порошка; ½ чайной ложки кукурузного крахмала; щепотка корицы.

В результате получится примерно два брусочка. Вы можете добавлять какао-порошок до тех пор, пока не добьетесь желаемого оттенка.

Поскольку в этих лосьонах меньше пчелиного воска, они будут более мягкими и легкими в нанесении. Если вы живете в теплом регионе, где могут возникнуть проблемы с плавлением, добавляйте больше пчелиного воска.

Также вы можете добавить 15–30 капель эфирного масла грейпфрута для борьбы с целлюлитом или попробовать смесь масел от целлюлита.

Брусочки-лосьоны-дезодоранты с жасмином и чайным деревом

Запах масла чайного дерева не является достаточно дезодорирующим, поэтому добавляется более сильный аромат, например жасмина. Для устранения запаха пота используется немного пищевой соды и кукурузного крахмала. Вместо масла какао берется масло ши — еще одно насыщенное масло, которое успокаивает кожу.

Компоненты:

¼ стакана масла ши; ¼ стакана кокосового масла; 2 столовые ложки пчелиного воска; 2 столовые ложки пищевой соды; 2 столовые ложки кукурузного крахмала; 15 капель эфирного масла чайного дерева; 15 капель эфирного масла жасмина.

Вы можете использовать другое эфирное масло, если у вас есть любимый аромат. Получается примерно два бруска.

Инструкция по приготовлению

При приготовлении увлажняющих твердых лосьонов понадобятся:

пароварка или кастрюля и термостойкий стеклянный контейнер; силиконовые формы для выпечки или хорошо смазанная маслом форма для маффинов.

Пошаговое приготовление:

Растопите ингредиенты в пароварке. Смешайте пчелиный воск, масло ши и кокосовое масло в жаропрочной миске. Вы можете использовать стеклянную банку, мерный стакан или стеклянную миску, которая поместится на вашей кастрюле. Налейте в небольшую кастрюлю воды на два сантиметра. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Поставьте миску сверху (или поставьте чашку внутрь), чтобы растопить воск и масла. Добавьте дополнительные ингредиенты. Когда все растает и смешается, снимите смесь с огня. Добавьте все, что вы хотите: матча, натуральные бронзаторы, магний или пищевую соду и кукурузный крахмал. Затем добавьте эфирные масла и снова перемешайте. Вылейте расплавленную смесь в форму и дайте брусочку застыть в течение нескольких часов. Если у вас нет формочек для мыла/лосьона, вы можете использовать лотки для кубиков льда, формы для выпечки, силиконовые формы или другую пластиковую посуду. Дайте брусочкам полностью остыть, прежде чем вынимать их из формочек.

Поскольку в рецепте этих брусочков нет воды, они будут храниться не меньше года.

Как использовать твердые лосьоны

Чтобы применить твердые лосьоны, необходимо провести бруском по коже. При контакте с ней брусок нагревается и на поверхности остается тонкий слой влаги.

Эти лосьоны прекрасно подходят для сухой кожи, а также помогают успокоить кожу, пострадавшую от солнечных ожогов, укусов насекомых или раздражения после бритья. Время воздействия — 15 минут.