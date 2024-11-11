Как сделать увлажняющие твердые лосьоны своими руками
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Суперувлажняющие брусочки лосьонов остаются твердыми при комнатной температуре, но слегка плавятся при нанесении на кожу, оставляя тонкий слой влаги. Их можно сделать дома самостоятельно, заготовив большую партию, и хранить в шкафу, используя по мере надобности. Вот три способа создания своими руками твердых лосьонов, которые являются многофункциональным средством ухода за кожей.
Ингредиенты для твердых лосьонов
Если в вашем распоряжении есть пчелиный воск, масло (например, кокосовое) и эфирное масло, то у вас есть все необходимое для создания различных косметических средств, и твердых лосьонов в том числе.
Из масел предпочтительно использовать комбинацию кокосового масла и масла какао. Кокосовое масло является отличным увлажняющим средством, которое помогает питать кожу. В его составе содержатся витамин Е и жирные кислоты, которые эффективно увлажняют кожу. Это масло часто применяют для ухода за сухой кожей, лечения экземы и уменьшения шрамов и растяжек.
Воск, который вырабатывают пчелы, имеет противовоспалительные качества. Кроме того, он помогает другим компонентам оставаться в твердом состоянии при комнатной температуре. Благодаря этому свойству брусочки не тают, а остаются твердыми и легко наносятся на сухие участки кожи.
Преимущества увлажняющих брусочков
Полезно держать в доступности несколько упаковок лосьона на случай внезапных обстоятельств: в сумке, рядом с умывальником в ванной комнате и на прикроватном столике, чтобы избежать проблем с сухой кожей, которые могут помешать сну. Увлажняющие средства пригодятся не только в холодное время года, когда сухость кожи становится более заметной.
Твердые лосьоны можно использовать:
для увлажнения кожи после загара; как бальзам при укусах насекомых; как крем для бритья, если такового нет под рукой; при сухости кожи на локтях, коленях, ступнях и руках.
Плюсы брусочков также состоят в том, что они очень компактные, удобны для массажа, идеально подходят для подарка.
Твердые лосьоны с маття
Маття (матча) — это порошковый зеленый чай, который содержит антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и замедляющие старение. По мнению косметологов, маття — недооцененный ингредиент для ухода за кожей. Его рекомендуется добавлять в ванну, в маски для лица и для волос, чтобы получить порцию мегаантиоксидантов. Чай маття также хорошо использовать в приготовлении увлажняющих брусочков.
Компоненты лосьона:
1 чашка какао-масла; 1 чашка кокосового масла; ½ стакана пчелиного воска; 2 чайные ложки порошка маття; 20 капель эфирного масла сладкого апельсина.
Из указанного количества получается примерно 4 больших бруска или 6-8 брусочков поменьше. Эти кусочки лосьона с матча твердые при комнатной температуре, но при нанесении на кожу превращаются в роскошный увлажняющий крем.
Брусочки для бронзирующего лосьона с кофе
В составе этих лосьонов есть компоненты, которые стимулируют кожу и помогают ей выглядеть более упругой и подтянутой. Это кокосовое масло с кофеином, которое выступает в качестве бронзатора для придания коже приятного оттенка, и какао-масло, которое смягчает кожу и борется с целлюлитом.
Кроме того, эти продукты помогают предотвратить натирание кожи во время тренировок. Если вы занимаетесь спортом в тесной одежде, например на велосипеде, то нанесение лосьона перед тренировкой поможет избежать неприятных ощущений от трения и натирания.
Компоненты:
¼ стакана масла какао; ¼ чашки масла на основе кофе; 1 столовая ложка пчелиного воска; ½ чайной ложки какао-порошка; ½ чайной ложки кукурузного крахмала; щепотка корицы.
В результате получится примерно два брусочка. Вы можете добавлять какао-порошок до тех пор, пока не добьетесь желаемого оттенка.
Поскольку в этих лосьонах меньше пчелиного воска, они будут более мягкими и легкими в нанесении. Если вы живете в теплом регионе, где могут возникнуть проблемы с плавлением, добавляйте больше пчелиного воска.
Также вы можете добавить 15–30 капель эфирного масла грейпфрута для борьбы с целлюлитом или попробовать смесь масел от целлюлита.
Брусочки-лосьоны-дезодоранты с жасмином и чайным деревом
Запах масла чайного дерева не является достаточно дезодорирующим, поэтому добавляется более сильный аромат, например жасмина. Для устранения запаха пота используется немного пищевой соды и кукурузного крахмала. Вместо масла какао берется масло ши — еще одно насыщенное масло, которое успокаивает кожу.
Компоненты:
¼ стакана масла ши; ¼ стакана кокосового масла; 2 столовые ложки пчелиного воска; 2 столовые ложки пищевой соды; 2 столовые ложки кукурузного крахмала; 15 капель эфирного масла чайного дерева; 15 капель эфирного масла жасмина.
Вы можете использовать другое эфирное масло, если у вас есть любимый аромат. Получается примерно два бруска.
Инструкция по приготовлению
При приготовлении увлажняющих твердых лосьонов понадобятся:
пароварка или кастрюля и термостойкий стеклянный контейнер; силиконовые формы для выпечки или хорошо смазанная маслом форма для маффинов.
Пошаговое приготовление:
Растопите ингредиенты в пароварке. Смешайте пчелиный воск, масло ши и кокосовое масло в жаропрочной миске. Вы можете использовать стеклянную банку, мерный стакан или стеклянную миску, которая поместится на вашей кастрюле. Налейте в небольшую кастрюлю воды на два сантиметра. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Поставьте миску сверху (или поставьте чашку внутрь), чтобы растопить воск и масла. Добавьте дополнительные ингредиенты. Когда все растает и смешается, снимите смесь с огня. Добавьте все, что вы хотите: матча, натуральные бронзаторы, магний или пищевую соду и кукурузный крахмал. Затем добавьте эфирные масла и снова перемешайте. Вылейте расплавленную смесь в форму и дайте брусочку застыть в течение нескольких часов. Если у вас нет формочек для мыла/лосьона, вы можете использовать лотки для кубиков льда, формы для выпечки, силиконовые формы или другую пластиковую посуду. Дайте брусочкам полностью остыть, прежде чем вынимать их из формочек.
Поскольку в рецепте этих брусочков нет воды, они будут храниться не меньше года.
Как использовать твердые лосьоны
Чтобы применить твердые лосьоны, необходимо провести бруском по коже. При контакте с ней брусок нагревается и на поверхности остается тонкий слой влаги.
Эти лосьоны прекрасно подходят для сухой кожи, а также помогают успокоить кожу, пострадавшую от солнечных ожогов, укусов насекомых или раздражения после бритья. Время воздействия — 15 минут.
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