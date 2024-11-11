Хакеры взломали крупную французскую компанию и потребовали выплатить им $125 тысяч багетами

Французская компания по управлению энергоресурсами Schneider Electric подтвердила факт хакерской атаки на свои сервера, в результате которой было украдено около 40 Гб персональных данных ее клиентов. Это преимущественно иностранные структуры, вроде Министерства образования Иордании и Колледжа делового образования Танзании. Подтверждение является частью сделки – хакеры за это пообещали вдвое снизить сумму выкупа. Но самое интригующее в том, что они потребовали выкуп не деньгами, а багетами.

Специалисты по цифровой безопасности полагают, что стоящая за атакой группа Hellcat намеренно пытается запутать ситуацию. В Schneider Electric сообщают, что им удалось оперативно остановить атаку и потери оказались невелики, однако их клиенты могут быть иного мнения. А потому, скорее всего, придется выплатить злоумышленникам $125 тысяч, тем более что теперь сумма сократилась до $ 62,5 тыс.

Требование заплатить багетами абсурдно, так как при средней цене в 1,07 евро потребуется более 58 тыс. батонов, которые зачерствеют через день-другой, пользы из них не извлечь. Отсылки к криптовалюте Baguette оказались несостоятельны, так как она не пользуется спросом, ее суммарное количество оценивается в $45 тыс. Более реалистичным выглядит сообщение в соцсети X о готовности хакеров принять выкуп в Monero – эта криптовалюта популярна среди киберпреступников из-за повышенной конфиденциальности. А багеты нужны для отвлечения внимания.