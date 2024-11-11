 

В России развернут памятники Ленину, указывающие на Запад

11.11.2024, 15:33, Разное
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Министерство культуры выпустило распоряжение о реконструкции памятников Владимиру Ленину, где его рука указывает в западном направлении.

По мнению чиновников, такие монументы «не соответствуют текущей геополитической обстановке».

– Уже с 1 января следующего года начнётся реализация «дорожной карты» – некоторые памятники придётся демонтировать и заменить новыми, а вот часть монументов можно просто развернуть физически на 180 градусов, – рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По её словам, муниципалитеты к 1 декабря должны предоставить ведомству подробную информацию о количестве памятников Ленину и их технических характеристиках. После этого спецкомиссия Минкульта решит судьбу каждого из них.

– Мы предлагаем все новые памятники политическим деятелям создавать на поворотной платформе, чтобы каждый персонаж мог поворачиваться в нужную сторону как флюгер. Это ещё и дешевле, – пояснил глава министерской комиссии, преподаватель Московского архитектурного института Ефим Калмановский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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