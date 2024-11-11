iPhone 15 стал лидером продаж среди смартфонов

В третьем квартале 2024 года iPhone 15 занял первое место по продажам смартфонов в мире. Об этом пишет GizmoChina.

Также в топ-10 вошли iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Samsung Galaxy S24 также оказался в списке, впервые с 2018 года. 10 бестселлеров составили 19% всех продаж смартфонов в мире. Apple заняла 4 позиции, Samsung – 5, Xiaomi – 1.

С прошлого года состав лидеров остался практически неизменным. Конкуренция между базовой и профессиональной версиями iPhone сокращается из-за спроса на модели премиум-класса. В этом заслуга маркетинговой стратегии Apple. У Samsung Galaxy S24 хорошие продажи благодаря функциям GenAI.

Серия Galaxy A популярна в развивающихся странах из-за доступной цены и долгой программной поддержки. Redmi 13C остается в топ-10 из-за своей низкой цены и улучшенных характеристик по сравнению с Redmi 12C.