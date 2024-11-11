 

iPhone 15 стал лидером продаж среди смартфонов

11.11.2024, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В третьем квартале 2024 года iPhone 15 занял первое место по продажам смартфонов в мире. Об этом пишет GizmoChina.

Также в топ-10 вошли iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Samsung Galaxy S24 также оказался в списке, впервые с 2018 года. 10 бестселлеров составили 19% всех продаж смартфонов в мире. Apple заняла 4 позиции, Samsung – 5, Xiaomi – 1.

С прошлого года состав лидеров остался практически неизменным. Конкуренция между базовой и профессиональной версиями iPhone сокращается из-за спроса на модели премиум-класса. В этом заслуга маркетинговой стратегии Apple. У Samsung Galaxy S24 хорошие продажи благодаря функциям GenAI.

Серия Galaxy A популярна в развивающихся странах из-за доступной цены и долгой программной поддержки. Redmi 13C остается в топ-10 из-за своей низкой цены и улучшенных характеристик по сравнению с Redmi 12C.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Ученые из Ростова-на-Дону создали бетон с добавлением кофейной гущи

11.11 / Лидер голландских ультраправых осудил антисемитские погромы, в которых пострадали 5 человек

11.11 / Медики рассказали, как проявляется диабет двух типов

11.11 / В прокат вышел фильм “Любовь Советского Союза” – историческая драма об успехе актрисы

11.11 / Microsoft готова заплатить вам $1.000.000 за пользование поисковиком Bing

11.11 / Москвич съел чак-чак и стал татарином

11.11 / Шольц предложил “финляндизировать” Украину

11.11 / Япония следит за диалогом США и России

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: ФСБ предотвратила попытку угона вертолета на Украину

11.11 / Apple провалила запуск инструментов ИИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика