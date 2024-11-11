 

Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию “Формула любви”?

11.11.2024, 14:40, Новости дня
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История о графе Калиостро, который использует магию для завоевания сердец, покорила миллионы. Наверняка вы смотрели этот шедевр не раз.

Но сможете ли вы пройти новый тест? Это вопрос, который требует внимания. Кто может устоять перед чарами любви и кино? Давайте же вместе вспомним и насладимся этими моментами.


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