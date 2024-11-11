Ученые из Ростова-на-Дону создали бетон с добавлением кофейной гущи

Бетон с добавлением кофейной гущи. Фото: ДГТУ

Специалисты ДГТУ при поддержке коллег из других стран создали опытные образцы бетона, в основе которого присутствует биоуголь, полученный из кофейной гущи. Данная разработка не только повышает качество бетона, но и на 10 % снижает необходимое количество цемента.

В ходе экспериментов примерно 4 % цемента были заменены таким же объемом биоугля на базе отходов кофейного производства, а полученный материал, как утверждают эксперты, имеет высокие физико-механические параметры и высококачественную структуру, что обеспечит его безопасное применение при изготовлении конструкций из бетона для жилого и социального строительства.

Бетон с добавлением кофейной гущи. Фото: ДГТУ

Кроме того, в ходе изучения полученных образцов с помощью микроскопа было выяснено, что биоуголь в бетоне распределяется равномерно, а участки с видимым усилением или ослаблением определенных зон отсутствуют.

Теперь в ДГТУ планируют испытать материал на водонепроницаемость, его морозостойкость и стойкость к резким изменениям погодных условий, а также заняться внедрением в бетонное производство новых составов на основе своей методики.

Бетон с добавлением кофейной гущи. Фото: ДГТУ

Разработчики называют это исследование действительно универсальным, которое наверняка заинтересует не только российских строителей, но и зарубежных. К примеру, в странах, являющихся мировыми лидерами по переработке кофе: Колумбии, Бразилии, Индонезии и Вьетнаме.Источник — MDPI