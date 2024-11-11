 

Лидер голландских ультраправых осудил антисемитские погромы, в которых пострадали 5 человек

11.11.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один из лидеров ультраправых сил в Нидерландах Курт Годфрид осудил прошедшие на прошлой неделе в Амстердаме антисемитские погромы, начавшиеся после стычек футбольных фанатов.

Преследованию подверглись болельщики израильского клуба «Маккаби», игравшего против амстердамского «Аякса».

Журналисты неоднократно пытались получить комментарий от Годфрида, но он несколько дней отказывался и говорил, что «ещё не время». Вечером в воскресенье, выступая на съезде своей молодёжной организации «Солнце Европы», политик всё же затронул тему погромов.

Как известно, в ночь с 7 на 8 ноября в Амстердаме прошло то, что газетные горбуны-писаки называют антисемитскими погромами. Громили, как утверждается, фанатов клуба «Маккаби», базирующегося, я обращаю ваше внимание, в Тель-Авиве. В ходе этих так называемых погромов… Я не буду пересказывать сводки, дело не в этом. Две с половиной тысячи болельщиков «Маккаби» к нам прилетели. И пять человек пострадали. Пять человек пострадали. Очень плохо. Осуждаю, – сказал он.

Политик-радикал добавил, что его дедушка «перевернулся бы в гробу, услышав об этом, услышав эти цифры», но затем добавил: «Если бы только в Уругвае был обычай хоронить в гробах».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Ученые из Ростова-на-Дону создали бетон с добавлением кофейной гущи

11.11 / Медики рассказали, как проявляется диабет двух типов

11.11 / В прокат вышел фильм “Любовь Советского Союза” – историческая драма об успехе актрисы

11.11 / Microsoft готова заплатить вам $1.000.000 за пользование поисковиком Bing

11.11 / Москвич съел чак-чак и стал татарином

11.11 / Шольц предложил “финляндизировать” Украину

11.11 / Япония следит за диалогом США и России

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: ФСБ предотвратила попытку угона вертолета на Украину

11.11 / Apple провалила запуск инструментов ИИ

11.11 / Вода в USB-порте может лишить смартфон зарядки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика