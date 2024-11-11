Лидер голландских ультраправых осудил антисемитские погромы, в которых пострадали 5 человек

Один из лидеров ультраправых сил в Нидерландах Курт Годфрид осудил прошедшие на прошлой неделе в Амстердаме антисемитские погромы, начавшиеся после стычек футбольных фанатов.

Преследованию подверглись болельщики израильского клуба «Маккаби», игравшего против амстердамского «Аякса».

Журналисты неоднократно пытались получить комментарий от Годфрида, но он несколько дней отказывался и говорил, что «ещё не время». Вечером в воскресенье, выступая на съезде своей молодёжной организации «Солнце Европы», политик всё же затронул тему погромов.

Как известно, в ночь с 7 на 8 ноября в Амстердаме прошло то, что газетные горбуны-писаки называют антисемитскими погромами. Громили, как утверждается, фанатов клуба «Маккаби», базирующегося, я обращаю ваше внимание, в Тель-Авиве. В ходе этих так называемых погромов… Я не буду пересказывать сводки, дело не в этом. Две с половиной тысячи болельщиков «Маккаби» к нам прилетели. И пять человек пострадали. Пять человек пострадали. Очень плохо. Осуждаю, – сказал он.

Политик-радикал добавил, что его дедушка «перевернулся бы в гробу, услышав об этом, услышав эти цифры», но затем добавил: «Если бы только в Уругвае был обычай хоронить в гробах».

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