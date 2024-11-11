 

Медики рассказали, как проявляется диабет двух типов

11.11.2024, 13:05, Разное
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Диабет первого типа возникает из-за отсутствия инсулина в поджелудочной железе, часто из-за генетической предрасположенности или аутоиммунных заболеваний. Он поражает преимущественно детей и молодежь.

Диабет второго типа развивается из-за инсулиновой резистентности, вызванной, в основном, ожирением. Его риски также повышают высокое кровяное давление и холестерин. Обычно он возникает у взрослых.

Общие симптомы обоих типов диабета: учащенное мочеиспускание, жажда, повышенный аппетит, усталость, размытое зрение и медленное заживление ран.

При диабете первого типа наблюдаются колебания веса, кетоз (использование жировых клеток для энергии), тошнота, боли в животе и неприятный запах изо рта.

Для диабета второго типа характерны зуд кожи, инфекции (грибковые поражения, молочница, инфекции мочевых путей).


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