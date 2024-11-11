Microsoft готова заплатить вам $1.000.000 за пользование поисковиком Bing

Компания Microsoft сообщила об увеличении премии для тех, кто на повседневной основе использует ее поисковую систему Bing. Она так и не стала популярной, а недавнее снижение количества баллов за работу в Bing, Edge и Xbox вызвало негативную реакцию пользователей. В качестве компенсации в рамках программы Microsoft Rewards была запущена лотерея, главный приз в которой – $1 млн.

Акция носит название «Ultimate Giveaway» и распространяется на всех, кто использует программу Microsoft Rewards для накопления баллов. Однако есть территориальные ограничения – в акции могут принять участие жители США, Пуэрто-Рико, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Лотерея продлится до 31 декабря, главный приз один, прочие значительно меньше – до $10 тыс.

Участие в акции подразумевает установку и использование программных продуктов Microsoft, таких как Bing и Edge. Нужно назначить их программами по умолчанию, активно работать с ними, а также выполнять различные мелкие задания. Для участия в розыгрышах призов нужно подавать заявки, для чего и расходуются накопленные баллы.Источник — Microsoft