Рупор кремлевской пропаганды: ФСБ предотвратила попытку угона вертолета на Украину

ФСБ предотвратила попытку угона вертолета на Украину

ФСБ сообщила о предотвращении операции ГУР Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

Спецслужба сообщила, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского летчика, чтобы тот угнал вертолет на контролируемую ВСУ территорию. Российские контрразведчики в ходе «оперативной игры» раскрыли позиции украинской ПВО и места дислокации ВСУ, по которым потом нанесли удары, отметили в ФСБ.

По плану украинских спецслужб, российский летчик, чтобы угнать вертолет, должен был отравить своих товарищей.

Украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram. Информацию о препаратах и дозировке ему скинул через мессенджер некий Сергей, который как раз и давал все инструкции нашему военному. Перед перелетом семья летчика должна была переехать за границу.

PS. Стоит напомнить, что персонаж, который в свое время за деньги угнал вертолет на Украину позднее был ликвидирован в Испании. Получил несколько пуль, а потом его переехала машина.

—