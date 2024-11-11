Шольц предложил “финляндизировать” Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с секретарем НАТО Марком Рютте и выдвинул идею “финляндизации” Украины. Это подразумевает отказ Киева от вступления в НАТО по примеру нейтрального статуса Хельсинки в холодной войне.

Разговоры о таком варианте в Европе, особенно в Германии, говорят о смене настроений касательно украинского конфликта. От требований “победы Украины любой ценой” Запад перешёл к более объективной оценке реальности. Шольц ранее высказывал и другие идеи, ставшие в своё время табуированными, о необходимости переговоров с Россией.

В Германии наблюдается серьёзное разделение мнений по вопросу поддержки Киева. Это создаёт глубокий политический кризис в ФРГ.

Авторы статьи предупреждают, что даже если “финляндизация” Украины станет официальной политикой нового правительства, момент для прекращения боевых действий уже может быть упущен.