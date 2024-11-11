Япония следит за диалогом США и России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что Япония внимательно наблюдает за отношениями РФ и США, поскольку они влияют на решение глобальных задач.

Хаяси прокомментировал публикацию The Washington Post о телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным. Хаяси подчеркнул важность сотрудничества между США и Японией.

Ранее WP сообщала, что Трамп выразил желание скорейшего прекращения конфликта на Украине, а The Wall Street Journal предполагает, что Трамп может содействовать переговорам между Украиной и Россией. Стало известно, что Трамп формирует политику в отношении Украины и Израиля до инаугурации, несмотря на то, что до вступления в должность остается более двух месяцев.