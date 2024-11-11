Израильскую систему ПРО “Хец-3” развернут в Германии в 2025 году

Министерство обороны Израиля сообщило о начале согласования подготовки к развертыванию системы противоракетной обороны “Хец-3” в Германии в 2025 году.

Согласно министерству, в Израиле состоялась двухдневная встреча представителей министерств обороны Израиля и Германии, концернов “Авиационная промышленность”, “Эльбит Маарахот” и MBDA, и управления “Хома”.

Напомним, что в 2023 году Германия подписала контракт на покупку у Израиля нескольких батарей “Хец-3” общей стоимостью 4 миллиарда евро.

В ходе войны “Железные мечи” в 2023-2024 годах система “Хец-3” принимала активное участие в отражении ракетных обстрелов из Йемена и Ирана, впервые осуществив перехват баллистических ракет вне атмосферы.