Запрос на потребительское кредитование в регионе снижается

С начала текущего года портфель потребительских кредитов жителей Ярославской области вырос на 15 процентов, достигнув к началу октября 117,9 млрд рублей.

На долю этих кредитов приходится чуть больше половины задолженности ярославцев перед банками.

Наиболее активно в текущем году ярославцы оформляли кредиты в марте и мае, в сентябре же отмечено некоторое снижение темпов прироста потребительского кредитования. Так, в мае жители региона взяли взаймы у банков 15,5 млрд рублей, в сентябре – 12,8 млрд рублей.

Как отмечается в аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика», на динамику выдачи существенное влияние оказали жесткие макропруденциальные надбавки и высокая стоимость кредитов.

– При оформлении или рефинансировании кредитов банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Если на погашение кредита будет уходить больше половины дохода, кредитная организация обязана предупредить о рисках перед заключением договора. Это станет для человека сигналом, что нужно еще раз обдумать и правильно рассчитать свои возможности. В идеале сумма платежей по всем кредитным обязательствам не должна превышать трети дохода, – отметила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

Напомним, 25 октября 2024 года ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21 процента годовых.

По мнению банкиров, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы (прежде всего на СВО) и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.