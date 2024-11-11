 

Вода в USB-порте может лишить смартфон зарядки

11.11.2024, 9:45, Разное
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Топовые бренды выпускают бюджетные смартфоны без встроенной влагозащиты. Этим пользуются многочисленные владельцы кнопочных мобильников. Влажность может повредить USB-порт, сделав зарядку невозможной. Об этом пояснила Наталья Голицына из розничной сети МТС.

Наиболее уязвимы к влаге дисплей и USB-разъём. Их повреждение грозит дорогостоящим ремонтом. Если вода попала на экран, могут появиться тёмные пятна или полностью пропасть изображение. При попадании воды в USB-разъём возможны проблемы с аккумулятором, снижение производительности или полная невозможность зарядить смартфон.

Оптимальная мера защиты – водонепроницаемый чехол. Важно убедиться, что он соответствует стандарту IP67, подтверждающему защиту от струй воды и непродолжительного погружения.

Также специалисты рекомендуют не пользоваться смартфоном под дождём и при необходимости использовать наушники или умные часы, защищённые от влаги. Простые меры безопасности включают в себя закрытие разъёмов для зарядки и наушников. По возможности следует приобретать заглушки для открытых портов.

При попадании влаги в смартфон не стоит пытаться починить его самостоятельно. Это может усугубить ситуацию. Лучше сразу обратиться в сервисный центр.


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