В квитанции ЖКХ добавят оплату почтовых ящиков

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 января 2025 года сбора для владельцев недвижимости в многоквартирных домах, оборудованных почтовыми ящиками.

Теперь за возможность регулярно получать письма, газеты, журналы и рекламные буклеты россиянам придётся ежемесячно платить по 300 рублей. Все вырученные средства планируется направить «Почте России» на поддержку сельских почтальонов, региональной прессы и разработку проекта по модернизации почтовых ящиков.

– Для большинства граждан 300 рублей – это копейки, на это даже кофе не выпить. Но в итоге выходят весьма солидные цифры, которые позволят решать насущные задачи, – сказал замминистра связи Иосиф Гольдштейн.

Согласно постановлению правительства, новый сбор обязаны платить все владельцы квартир или арендодатели, независимо от того, пользуются ли они почтовыми ящиками. По прогнозам экспертов, ежемесячно Почта России будет получать порядка 20 миллиардов рублей.

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