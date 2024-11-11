 

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 991-й день войны

11.11.2024, 5:25, Новости дня
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 ноября 2024 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 991-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 708890 (+1350) чел

самолеты – 369 (+0)

вертолеты – 329 (+0)

танки – 9249 (+11)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 18726 (+29)

артиллерийские системы – 20280 (+31)

системы ПВО – 996 (+0)

реактивные системы залпового огня – 1245 (+0)

крылатые ракеты – 2634 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 28683 (+122)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44)

катера/корабли – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

спецтехника – 3604 (+0)

В отчеты генштаба ВСУ не попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).


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