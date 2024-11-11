 

После пяти лет реставрации в Париже “заговорили” колокола Нотр-Дам

11.11.2024, 3:45, Новости дня
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После пяти лет молчания в Париже вновь раздался звон колоколов собора Нотр-Дам, пострадавшего пять лет в результате пожара. 7 декабря один из самых известных католических храмов мира откроется для широкой публики после реставрации.

“Пять лет назад мы обещали, что вместе восстановим собор. Сегодня, благодаря невероятным усилиям столь многих из вас, колокола Собора Парижской богоматери зазвонили вновь”, – написал президент Франции Эммануил Макрон.

На колокольню храма были новые колокола. Самый большой из них носит имя “Париж 2024” и звонил во время Олимпиады в Париже, два поменьше были названы “Кьяра” и “Карлос”.

Тем временем министр культуры Рашида Дати предложила сделать вход в собор платным. Она предлагает взимать пять евро. Предполагается, что это принесет около 75 миллионов год. Средства предлагается тратить на реставрацию других французских церквей.

Нотр-Дам – главный католический храм Франции, считающийся одним из наиболее выдающихся памятников готической архитектуры. Его строительство началось в 1163 году – при короле Людовике Седьмом, и продолжалось почти 200 лет. Собору был нанесен ущерб во время Французской революции.

15 апреля 2019 года около 18:40 по местному времени, незадолго до закрытия собора, возник пожар в зоне, где велись реставрационные работы. Сработала сигнализация. Посетители и сотрудники были эвакуированы.

В результате пожара, который продолжался почти 12 часов, рухнули кровля и шпиль, сгорели часы на главном фасаде, повреждены несущие конструкции здания. Под угрозой уничтожения оказалось внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева.

Однако обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить. Часть реликвий были спасены. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Большая часть каменного сводчатого потолка осталась на месте.

Причина пожара установлена не была, не были выдвинуты и обвинения. Однако следователи отмечают: скорее всего, возгорание не стало результатом злого умысла.


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