Мнение: Красная волна в США, 4-хлетний круиз и что изменится после избрания Трампа

1. На американских картах демократические штаты обозначают синим, а республиканские – красным цветом. Может запутать, так как красный цвет — это цвета коммунистов, а коммунисты сейчас — это не республиканцы, а демократы. Точнее, марксисты: против богатых, против белых, против мужчин и так далее, за всех угнетённых сразу.

Как видите по карте, большая часть американцев платить и каяться перед «угнетёнными» больше не хочет. Республиканцы выиграли с разгромным счётом, почти две трети штатов США в итоге проголосовали за Трампа (ссылка).

Пишут также — не знаю, насколько можно доверять источнику — что в 16-ти штатах из 18-ти, где всё же победила Харрис, разрешено голосовать, не предъявляя удостоверение личности (ссылка).

2. Демократы в США в унынии. Согласно опросам, более половины тех, кто голосовал за Харрис, не хотят больше жить в США и мечтают покинуть страну (ссылка). Неудивительно, что начал расти и развиваться рынок услуг для американских релокантов (ссылка):



В США запустили кругосветный круиз на четыре года для желающих пережить президентский срок избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider.

Как сообщается, тур Skip Forward («Промотай вперед» — прим. «Ленты.ру») включает посещение 140 стран на всех семи континентах на лайнере Villa Vie Odyssey. Желающие могут приобрести пакет «Промежуточные выборы» с возвращением в США по итогам промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года, а также билеты на один и три года.

Стоимость одноместной каюты с опцией «все включено» на четыре года начинается от 255,9 тысячи долларов (25 миллионов рублей), двухместный номер стоит 319 тысяч долларов (32 миллиона рублей). Пассажирам будут предложены помещения для фитнеса и спа-процедур, а также алкогольные напитки в ходе обеда и ужина.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, что люди живут по инерции, и что избрание Трампа мало что на самом деле изменит. Цитирую из статьи (ссылка):

…то же самое мы наблюдали во время коронавирусного карантина. Правила игры серьёзно поменялись, но большая часть людей старалась действовать ровно так же, как и за год до того, когда про город Ухань за пределами Китая мало кто знал. Мы обычно или отрицаем перемены, или как минимум сопротивляемся им.



Как показывает история, что бы ни произошло с нами дальше — приход сильного ИИ, ядерная война, прилёт инопланетян — мы примем всё как должное, быстро приспособившись к переменам. Как верно заметил Достоевский, «ко всему-то подлец-человек привыкает».



Менеджер Василий прочёл в Телеграме, что инопланетяне со звезды Бернарда высадились в Амстердаме, угрожают испепелить всю Европу, если она не отречётся от радужных утех? Ух, как интересно! Не фейк? Нет — вот видеотрансляция на Первом канале, вот заявления мировых лидеров. Пожалуй, надо еду в «Самокате» заказать, а то живот урчит уже от голода, и садиться заканчивать сводную таблицу для Ивана Петровича…



Что характерно, даже после высадки инопланетян платёжная система отработает, повар сделает порцию макарон с грибами, курьер «Самоката» довезёт их до нашего героя, и Василий, посмотрев под макароны фрагмент трансляции из Нидерландов, вернётся к таблице для Ивана Петровича. Что бы там в Солнечной системе ни случилось, а текущую работу никто не отменял.



Причины, по которым Василий не будет выбегать на улицу прямо в тапочках и кричать, подпрыгивая посередине проезжей части, понятны. Во-первых — привычка. Василий вот уже 15 лет работает с таблицами, поэтому даже в ситуации шока первое побуждение у него — делать то, что он привык, то есть подкрашивать ячейки и править формулы. Во-вторых, суета не имеет особого смысла, а работа над таблицей имеет смысл: за таблицу в конце месяца заплатят деньги, которые можно будет потратить на еду, на квартплату и на прочие товары с услугами, которые Василию никто бесплатно оказывать не будет.



Рутинная ткань нашего бытия очень прочна. Если только не кромсать её наживо, как делали это восторженные реформаторы после 1917 года, крестьяне при любых обстоятельствах будут выращивать зерно, торговцы — везти его в город, а рабочий Пантелей Грымзин — покупать хлеб…