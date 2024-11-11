 

Рупор кремлевской пропаганды: День милиции

11.11.2024, 0:00, Разное
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107 лет назад была создана советская милиция.
Несмотря на переименование праздника, а также милиции в полицию, праздник сотрудников внутренних дел продолжают отмечать именно в день, когда была создана советская милиция, как собственно продолжают отмечать праздничные первоисточники другие силовые структуры РФ.

Всех причастных к борьбе с преступностью – с праздником.

Источник: Colonel Cassad


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