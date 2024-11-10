Мнение: За что Тарас сына убил?

(первая книга блатной прозы)

Интересно бывает перечитывать заново русскую классику из школьной программы. Вот, казалось бы, совсем уж хрестоматийная (от слова “хрестоматия”) история про то, как Тарас убил своего сына Андрия. Кстати, как-то много у нас в классике историй про детоубийство – тут и Тарас, и Иван Грозный со знаменитой картины из Третьяковки, “убивающий своего сына”… но вернемся к Тарасу. Яркая сцена, у меня она и застряла в памяти еще со школы.

“…Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: перед ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен, как школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный вскакивает с лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно тому, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но ничего не мог на то сказать Андрий и стоял, потупивши в землю очи.

— Что, сынку! помогли тебе твои ляхи?

Андрей был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не казак? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал! пропал бесславно, как подлая собака!

— Батько, что ты сделал? это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою”.

Сильная сцена. В школе обычно говорят, что Тарас убил сына “за предательство”. Но сегодня, если подумать: а в чем заключалось “предательство”? В чем вина Андрия? По книге, вся вина Андрия в том, что он влюбился в “прекрасную полячку” – и по такому случаю решил выйти из банды. Ведь по описанию Гоголя ясно как день, что всё “войско” Тараса не было ничем иным, как бандой налетчиков, решивших напасть на мирный город и вдоволь его пограбить да покуражиться над мирным населением. Видать, песня “Я из дела ушел. Из такого хорошего дела!” – не иначе как вся по сути про Андрия.

Но, если честно – можно ли всерьез принимать такую “вину” Андрия? Не захотел резать людей, полюбил девушку, она ему ответила взаимностью, вышел из банды – что тут плохого? И заметим, как по тексту – Андрий ведь, хотя Тарас с ним столкнулся в разгаре битвы, не предпринял даже попытки сопротивляться. Папаша схватил его коня под уздцы, пока Андрий гнался за неким Голокопытенко, очевидно, собираясь того или застрелить, или зарубить; но вот перед ним Тарас – и Андрия как паралич разбил: ждет своей участи, как ягненок. Даже в голову не пришло рубануть старого дурака! А Тарас этого не оценил – стал вершить свой суд и расправу. А по какому праву, собственно? “Я тебя породил. Я тебя и убью!” – объяснил Тарас для всех будущих учителей словесности, причем разом и в России, и на Украине, ведь “врагами” в книге предусмотрительно обозначены поляки – которых принято считать “врагами” и там, и там.

Но в целом – какая-то у всего происходящего бандитская логика. “С нашим атаманом не приходится тужить”. Всё произведение Гоголя, по сути – о том, что на этой территории не место для частной жизни, о том, как “товарищество” властно разрушает индивидуальные и в принципе гуманные стремления, о том, что всё местное товарищество буквально пропитано кровью. В сущности, “Тарас Бульба” – это какой-то прямой предшественник “Одесских рассказов” Бабеля, первая в русской классике БЛАТНАЯ книга, про блатную романтику. Радио Шансон для школьников.

Напрашивается, конечно, римейк “по мотивам” “Тараса Бульбы” на тему СВО. Как какой-нибудь боец Андрей из добровольческого батальона полюбил какую-нибудь прекрасную, конечно, не полячку, а украинку, а командир добробата, по свместительству – его отец – выдергивает из кобуры наган и стреляет Андрею в лоб с криком “Ты РОДИНУ предал!” Фамилия у них будет… Лукашенко (Бульба-картошка-Лука). Тарас Лукашенко – картофельный Батька.