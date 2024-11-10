 

Салливан призвал Трампа не прекращать поддержку Украины

10.11.2024, 22:45, Новости дня
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация намерена до инаугурации Дональда Трампа потратить шесть миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине.

“Наша главная цель в оставшиеся месяцы – сделать Украину как более сильной на поле боя. Вследствие этого Украина будет максимально сильной и за столом переговоров”, – заявил чиновник, призвав новоизбранного президента не прекращать поддержку Украины.

Накануне высокопоставленный советник Трампа Брайан Ланца заявил, что новая администрация не поддержит украинского президента Владимира Зеленского, если он будет настаивать на возвращении Украине Крыма. “Приоритетом для США является мир и прекращение кровопролития”, – подчеркнул он.

Предвыборный штаб Трампа поспешил отмежеваться от этого заявления. Представитель новоизбранного президента сообщил, что Ланца не говорил от имени Трампа или формируемой им администрации.


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