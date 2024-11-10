 

Финляндия возглавила рейтинг стран, разоряющих туристов

10.11.2024, 20:30, Разное
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Туристы в Финляндии тратят существенно больше, чем планировали: средние расходы в день составляют 178 евро, что на 44% выше первоначальных ожиданий в 124 евро. Об этом пишет местное издание Ilta-Sanomat со ссылкой на исследование британской компании Good Travel Management. Скандинавская страна возглавила список европейских лидеров по разорительности из-за высокой стоимости услуг, питания, проживания и транспорта. С особым ударом по карману столкнулись любители алкогольных напитков: в Финляндии они на 102% дороже, чем в среднем по Европе.

Несмотря на цены, Финляндия остается популярным направлением для британских туристов, особенно в зимний период.

В то же время наблюдается рост потока россиян за границу. За 9 месяцев 2022 года количество зарубежных поездок увеличилось на 7% до 22,4 млн, при этом заметно возросло число путешественников в Китай и Таиланд. А в Испании, несмотря на политические разногласия, рассматривают возможность развития туристического сотрудничества с Россией.


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