В КНДР создан первый в мире пассажирский атомный поезд

В КНДР испытали первый в мире пассажирский поезд на атомной тяге. Состав «Пчхоль бум» («Мирная инициатива») из 12 вагонов теоретически может развивать скорость до 2200 км/ч.

Поскольку проект стартовал ещё в 1980-х, все расчёты и проектирование велись вручную – с помощью кульманов и счётов. Головной вагон по задумке венчает чугунная статуя мифического крылатого коня «Чхоллима» в натуральную величину, но

«Использование атомной энергии позволяет отказаться от дефицитного дизельного топлива и минимизировать выбросы углекислого газа, – говорит директор НИИ народнохозяйственной ядерной энергетики в Йонбёне, генерал-лейтенант Пак Кха. – Кроме того, благодаря высокой теоретической скорости этот состав может стать идеальным решением для межконтинентальных перевозок».

Поскольку инфраструктуры, которая раскрыла бы все возможности поезда, ещё не существует, состав пока ездит по кругу на испытательном полигоне. Первоочередная задача инженеров – разобраться, как остановить реактор и сам состав.

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