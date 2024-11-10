В США запустили кругосветный круиз для желающих пережить срок Трампа

В Америке запустили беспрецедентный круиз на четыре года, который позволит желающим пережить президентский срок Дональда Трампа без его присутствия. Тур Skip Forward на лайнере Villa Vie Odyssey включает посещение 140 стран на семи континентах.

Пассажирам предлагаются различные пакеты участия: билеты на один и три года, а также пакет «Промежуточные выборы» с возвращением в США после подведения итогов выборов в Конгресс 2026 года. Стоимость каюты с питанием по системе «всё включено» на четыре года начинается от 255,9 тысячи долларов за одноместную и 319 тысяч за двухместную. Пассажиры получат доступ к фитнес-клубам, спа-салонам и будут обеспечены алкогольными напитками за обедом и ужином.