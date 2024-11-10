 

Путин утвердил военный союз с КНДР

10.11.2024, 12:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации подписанного в июне 2024 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Ранее соглашение было одобрено Федеральным собранием.

Согласно тексту документа, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется незамедлительно оказать военную и иную помощь. Стороны также договорились не заключать направленных против друг друга соглашений с третьими странами.

Отметим, что КНДР перебросила в Россию по меньшей мере 10000 солдат для участия в войне против Украины. Тысячи из уже находятся в Курской области. Министерство обороны Украины пишет о первых столкновениях с военнослужащими из КНДР.


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