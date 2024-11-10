Dрач назвала опасные последствия увлечения пельменями

Злоупотребление пельменями грозит серьезными последствиями для здоровья, в том числе развитием сердечных заболеваний. Врач-диетолог Марият Мухина предостерегает россиян от чрезмерного увлечения этим блюдом.

Пельмени не являются вредными сами по себе, так как содержат жиры, белки и углеводы, но чрезмерное их употребление может привести к набору веса и повышению уровня холестерина. Это, в свою очередь, может спровоцировать атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания.

Диетолог рекомендует употреблять пельмени не чаще двух раз в неделю, при этом порция не должна превышать 150 граммов. Для лучшего переваривания необходимо дополнить блюдо овощами, как свежими, так и ферментированными. Майонез следует использовать в ограниченных количествах (не более двух чайных ложек).