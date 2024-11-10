Renault представила два компактных и мобильных авто для города

Mobilize Duo

В 2022 году Renault выделила модель Twizy в отдельный суббренд Mobilize, сфокусированный на создании инновационных решений для городской мобильности. А на недавнем Парижском автосалоне была представлена новая модель Duo, которая является преемницей Twizy, и электрический фургон Bento.

Mobilize Duo – это компактный двухместный квадроцикл с электроприводом, которым можно управлять без полноценных водительских прав. Электрический фургон Bento ориентирован на бизнес и располагает отсеком для грузов вместимостью 650 литров.

Обе модели оснащены 48-вольтовым двигателем Renault Austral, питаемым АКБ емкостью 10,3 кВт⋅ч. Ключевой особенностью обеих новинок являются инновационные вертикальные двери, облегчающие доступ в салон в ограниченном пространстве. В базовую комплектацию входят подушка безопасности водителя, подогрев сиденья водителя, кондиционер, а также мультимедийная система BoomBox с Bluetooth-подключением.

Заявлено, что обе модели изготавливаются из переработанных материалов и пригодны для вторичной переработки. В настоящее время Mobilize Duo доступна во Франции по цене от 9090 евро, а Bento – от 10 000 евро.

Mobilize BentoИсточник — Mobilize